Буковинські лісівники передали близько тонни Великодніх смаколиків бійцям АТО

Великодні кошики з пасками, писанками та крашанками, загалом близько тонни смаколиків до святкового столу надійшли від усіх 15-ти держлісгоспів Чернівецької області в дарунок військовим у зону проведення АТО.
«З самого початку бойових дій на сході країни працівники лісової галузі краю збирають продукти до великих свят, щоб відправити їх хлопцям на передову», - розповідає в.о. начальника Чернівецького обласної управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий. – Обласне лісове управління, наші підприємства долучилися також до придбання пального, щоб волонтери могли якнайшвидше доставити пасхальні дарунки нашим захисникам».
За словами громадського активіста, керівник координаційного центру ГО «Буковинська громада» Володимира Дороша, допомога буде розподілена на декілька бригад військових, що перебувають на Сході України. «Вдячні усім підприємствам та організаціям, які долучилися до Великодньої відправки привітальних продуктових наборів», - зазначив волонтер. До речі, зворотнім рейсом волонтери привезуть додому після лікування поранення у дніпропетровському госпіталі Масима Чернишова, сина відомого чернівецького активіста Дмитра Чернишова.
Володимир Дорош вручив Роману Череватому, а в його особі – усім буковинським лісівникам грамоту-подяку за активну громадянську позицію та вагомий внесок у наданні допомоги військовим, які беруть участь в АТО, відвойовуючи мир і спокій нашій державі.