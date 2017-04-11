на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
в приміщенні актового золу Чернівецького ОВК, вул О.Кобилянської 32, відбудеться проведення брифінгу за темою " Проходження служби у військовому резерві, системи привілей та пільг, мотивіційні чинники призову на військову службу за контрактом та строкову військову службу".
В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.
На Центральній площі Чернівців відбудеться урочиста презентація обрядової великодньої атрибутики «Писанковий дивосвіт».
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.