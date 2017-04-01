Заява фракції «Самопоміч»: ПРИПИНИТИ ТЕРОР ПРОТИ СВОЇХ ЛЮДЕЙ

Останніми тижнями спостерігається тенденція до непропорційного застосування сили органами правопорядку, використання для операцій людей без розпізнавальних знаків та втручання поліцейських в роботу законодавчого органу влади. Серія подій в різних місцях України формує картину терору проти свого народу, порушення прав людей на мирні зібрання з одночасним використанням органів правопорядку для захисту проросійських зібрань, а також рейдерських схем.15 березня до зали засідань Верховної Ради депутати коаліції з Народного фронту незаконно завели 4 поліцейських, тож віце-спікер парламенту змушена була закрити засідання. Того ж дня всі учасники «поліцейської інтервенції» були нагороджені орденами та підвищенням звання з боку Президента та міністра МВС. До цього дня один з учасників «інтервенції» – поліцейський на прізвище Голубан – був відомим завдяки причетності до силових заходів щодо блокади торгівлі з окупованими територіями, якими персонально керував очільник Донецької Національної поліції на прізвище Аброськін.Майже миттєво з’явилася інформація про причетність поліцейського на прізвище Голубан до окупаційних військ РФ та його участь у війні з Україною. Причому, інформація була оприлюднена колишнім очільником спецпідрозділу СБУ «Альфа» в Донецькій області, який перейшов на бік окупаційної влади в 2014 році. Згодом було оприлюднено відео, на якому Голубан командував підрозділом окупаційних військ навесні 2014 року.Це викликало обурення людей, що спричинило мітинги під МВС з вимогами розслідування, відсторонення Голубана від посади та покарання винних. У відповідь 10 квітня національна поліція затримала учасників акцій, демонстративно застосувавши непропорційну силу проти мирного зібрання.Одночасно невідомі люди у формі без розпізнавальних знаків затримали та відвезли до Попаснянського відділку поліції 4-х спостерігачів на редуті в Луганській області, який раніше забезпечував блокаду торгівлі з окупованими територіями. Після Указу Президента про припинення торгівлі з окупованими територіями, на редуті залишалося лише 4 спостерігачі, понад те – рух потягів у цьому напрямку неможливий через пошкодження колії. Важко собі уявити іншу мету в цьому непропорційному застосуванні сили органами правопорядку, окрім залякування людей та дестабілізації ситуації в крані.Того ж дня, 10 квітня, в Одесі відбулося явище, яке має протилежний за суттю контекст, проте має такий самий вплив на стимуляцію обурення людей. Фактично проросійський мітинг в Одесі Національна поліція охороняла, натомість застосовувала силу проти людей, які висловлювали обурення з цього приводу, та захищала проросійських активістів.Також влада замовчує події в Полтаві 6 квітня, де внаслідок рейдерського захоплення (організованого депутатами міської ради від фракції БПП) частини житлового будинку виник конфлікт між мешканцями будинку, які чинили опір незаконному захопленню. За підтримки людей, мешканці системно перешкоджали незаконному захопленню, проти під час подій минулого тижня у конфлікт рейдерів та громадськості втрутились «тітушки». Внаслідок втручання 2 учасника війни з Росією отримали ножові поранення. Поліція у протистояння громадськості та «тітушок» не втручалась. Наразі міська рада Полтави заблокована активістами, які вимагають відсторонення рейдерів та притягнення до відповідальності.На цьому тлі тривають репресії проти членів партії «Самопоміч» – в різних областях України відкриваються кримінальні провадження та проводяться обшуки під надуманими приводами. Львів залишається в облозі, народні депутати від «Самопомочі» цькуються на підвладних засобах масової інформаціїКожен окремий згаданий інцидент міг би бути випадковим, однак їх кількість та демонстративний характер протягом останнього часу викликає глибоке занепокоєння. Органи правопорядку, які мають захищати права людей, натомість використовують «невідомих осіб» для чорної роботи, стають на бік рейдерських схем та проросійських сценаріїв, застосовують силу необґрунтовано та непропорційно. На тлі «поліцейського прориву» до парламенту та нехтування указу Президента про зупинку торгівлі з окупантами – ці дії органів правопорядку не мають ознак захисту прав людей, але демонструють дестабілізацію ситуації та підрив правопорядку.Фракція «Самопоміч» звернулася до Прем’єр–міністра з вимогою оприлюднити імена поліціянтів та солдатів Національної гвардії, які віддавали накази та брали участь в цих подіях, звільнити відповідальних за терор проти свого народу та надати фракції звіт про мотиви та наміри уряду під час ухвалення цих рішень.