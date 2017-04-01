Заява фракції «Самопоміч»: ПРИПИНИТИ ТЕРОР ПРОТИ СВОЇХ ЛЮДЕЙ

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17:51
11 квітня

В Конятинській та Селятинській об’єднаних громадах ажіотаж серед кандидатів на голів громад

17:35
11 квітня

Вивчається попит на об’єкт оренди

15:06
11 квітня

На ремонт та утримання чернівецьких доріг спрямують понад 27 мільйонів гривень

15:04
11 квітня

Аеропорт «Чернівці» застосує понижуючі коефіцієнти щодо нових регулярних рейсів

13:50
11 квітня

Пряжу вартістю близько 3,5 мільйонів гривень вилучено на кордоні з Румунією

12:52
11 квітня

Громада Чернівців отримала на 60 мільйонів більше податків

12:38
11 квітня

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»

12:35
11 квітня

Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

12:34
11 квітня

Резерв для наповнення бюджету Пенсійного фонду – робота з боржниками

11:34
11 квітня

Буковинські вогнеборці ліквідували три пожежі

11:31
11 квітня

Оподаткування продажу/дарування нерухомого майна

11:29
11 квітня

Чернівчани вже задекларували 90 мільйонів доходів

11:02
11 квітня

Для підприємців – спрощенців граничний термін сплати ЄСВ – 19 квітня п.р.

11:00
11 квітня

Перевірка електронних декларацій у 2017 році

10:55
11 квітня

У Чернівцях діє пересувний сервісний центр МВС

10:47
11 квітня

На каналі YouTube Чернівецької обласної служби зайнятості розміщені відеорезюме шукачів роботи

10:37
11 квітня

ТИМЧАСОВИЙ ГРАФІК РОБОТИ ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ (до 10 травня 2017 року)

10:32
11 квітня

Президент України підписав указ про відзначення Дня пам'яті та примирення

19:24
10 квітня

Скільки цьогоріч вартуватиме українцям великодній кошик

19:00
10 квітня

Учні чернівецьких шкіл візьмуть участь у «Ековибуховому квесті»

15:21
10 квітня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

13:16
10 квітня

У чернівчан залишилось три тижні, щоб задекларувати доходи

12:55
10 квітня

За березень декларація з ПДВ подається за новою формою

12:54
10 квітня

Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

12:53
10 квітня

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
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Що, Де, Коли
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
12 квітня о 10.00
в приміщенні актового золу Чернівецького ОВК, вул О.Кобилянської 32, відбудеться проведення брифінгу за темою " Проходження служби у військовому резерві, системи привілей та пільг, мотивіційні чинники призову на військову службу за контрактом та строкову військову службу".
12 квітня о 16.00
В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.

18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Заява фракції «Самопоміч»: ПРИПИНИТИ ТЕРОР ПРОТИ СВОЇХ ЛЮДЕЙ

Вчора, 18:31 / Коментарів: 0
Заява фракції «Самопоміч»: ПРИПИНИТИ ТЕРОР ПРОТИ СВОЇХ ЛЮДЕЙ
Останніми тижнями спостерігається тенденція до непропорційного застосування сили органами правопорядку, використання для операцій людей без розпізнавальних знаків та втручання поліцейських в роботу законодавчого органу влади. Серія подій в різних місцях України формує картину терору проти свого народу, порушення прав людей на мирні зібрання з одночасним використанням органів правопорядку для захисту проросійських зібрань, а також рейдерських схем.

15 березня до зали засідань Верховної Ради депутати коаліції з Народного фронту незаконно завели 4 поліцейських, тож віце-спікер парламенту змушена була закрити засідання. Того ж дня всі учасники «поліцейської інтервенції» були нагороджені орденами та підвищенням звання з боку Президента та міністра МВС. До цього дня один з учасників «інтервенції» – поліцейський на прізвище Голубан – був відомим завдяки причетності до силових заходів щодо блокади торгівлі з окупованими територіями, якими персонально керував очільник Донецької Національної поліції на прізвище Аброськін.

Майже миттєво з’явилася інформація про причетність поліцейського на прізвище Голубан до окупаційних військ РФ та його участь у війні з Україною. Причому, інформація була оприлюднена колишнім очільником спецпідрозділу СБУ «Альфа» в Донецькій області, який перейшов на бік окупаційної влади в 2014 році. Згодом було оприлюднено відео, на якому Голубан командував підрозділом окупаційних військ навесні 2014 року.

Це викликало обурення людей, що спричинило мітинги під МВС з вимогами розслідування, відсторонення Голубана від посади та покарання винних. У відповідь 10 квітня національна поліція затримала учасників акцій, демонстративно застосувавши непропорційну силу проти мирного зібрання.

Одночасно невідомі люди у формі без розпізнавальних знаків затримали та відвезли до Попаснянського відділку поліції 4-х спостерігачів на редуті в Луганській області, який раніше забезпечував блокаду торгівлі з окупованими територіями. Після Указу Президента про припинення торгівлі з окупованими територіями, на редуті залишалося лише 4 спостерігачі, понад те – рух потягів у цьому напрямку неможливий через пошкодження колії. Важко собі уявити іншу мету в цьому непропорційному застосуванні сили органами правопорядку, окрім залякування людей та дестабілізації ситуації в крані.

Того ж дня, 10 квітня, в Одесі відбулося явище, яке має протилежний за суттю контекст, проте має такий самий вплив на стимуляцію обурення людей. Фактично проросійський мітинг в Одесі Національна поліція охороняла, натомість застосовувала силу проти людей, які висловлювали обурення з цього приводу, та захищала проросійських активістів.

Також влада замовчує події в Полтаві 6 квітня, де внаслідок рейдерського захоплення (організованого депутатами міської ради від фракції БПП) частини житлового будинку виник конфлікт між мешканцями будинку, які чинили опір незаконному захопленню. За підтримки людей, мешканці системно перешкоджали незаконному захопленню, проти під час подій минулого тижня у конфлікт рейдерів та громадськості втрутились «тітушки». Внаслідок втручання 2 учасника війни з Росією отримали ножові поранення. Поліція у протистояння громадськості та «тітушок» не втручалась. Наразі міська рада Полтави заблокована активістами, які вимагають відсторонення рейдерів та притягнення до відповідальності.

На цьому тлі тривають репресії проти членів партії «Самопоміч» – в різних областях України відкриваються кримінальні провадження та проводяться обшуки під надуманими приводами. Львів залишається в облозі, народні депутати від «Самопомочі» цькуються на підвладних засобах масової інформації

Кожен окремий згаданий інцидент міг би бути випадковим, однак їх кількість та демонстративний характер протягом останнього часу викликає глибоке занепокоєння. Органи правопорядку, які мають захищати права людей, натомість використовують «невідомих осіб» для чорної роботи, стають на бік рейдерських схем та проросійських сценаріїв, застосовують силу необґрунтовано та непропорційно. На тлі «поліцейського прориву» до парламенту та нехтування указу Президента про зупинку торгівлі з окупантами – ці дії органів правопорядку не мають ознак захисту прав людей, але демонструють дестабілізацію ситуації та підрив правопорядку.

Фракція «Самопоміч» звернулася до Прем’єр–міністра з вимогою оприлюднити імена поліціянтів та солдатів Національної гвардії, які віддавали накази та брали участь в цих подіях, звільнити відповідальних за терор проти свого народу та надати фракції звіт про мотиви та наміри уряду під час ухвалення цих рішень.
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