Андрій Іллєнко: Україну треба очистити від сепаратистського кодла, яке засіло в областях

Центральна влада, якщо вона ще взагалі є, має втрутитися у випадки, що сталися в Одесі, Харкові й Полтаві. Ми вимагаємо наведення порядку: негайного розслідування усіх цих ситуацій і очищення України від сепаратистського кодла, яке засіло по областях і чекає слушного шансу для реваншу. Про це 11 квітня 2017 року під час брифінгу в парламенті заявив заступник Голови ВО "Свобода", народний депутат України Андрій Іллєнко.
За словами націоналіста, вже стала тенденцією "спайка місцевої корумпованої влади з криміналітетом, "тітушками" й правоохоронцями ‒ вони утворюють антиукраїнський синдикат, який переслідує патріотів і захищає сепаратистів".
Свободівець розповів про загрозливі для України події, які сталися в різних областях за покровительства місцевої влади та свавілля чи бездіяльності правоохоронців.
"Спочатку склалася ситуація в Полтаві, яка триває й досі. Громада продовжує блокувати міську раду, аби місцева влада нарешті почала чути людей і припинила свавілля забудовників.
Тим часом учора відбулися надзвичайно тривожні події в Одесі. Ми знаємо, наскільки це місто й область є стратегічно важливими для України. Ми знаємо, скільки зусиль доклали українці до запобігання поширенню сепаратизму й "русскава міра" в Одесі.
Учора там зібралася абсолютно сепаратистська акція під відверто проросійськими гаслами й антиукраїнською символікою. Це відбувалося бе6зпосередньо в центрі міста. Поліція й інші правоохоронні органи не те, що не перешкоджали цьому шабашу ‒ вони навпаки його охороняли. А коли туди прийшли патріоти і висловили своє обурення ‒ поліція почала застосовувати грубу фізичну силу до патріотів. Було затримано 15-х активістів, з них 11 ‒ представники ВО "Свобода" й ВГО "Сокіл". Відповідно, це позиція, яку зайняла одеська влада й одеська поліція щодо патріотичних сил.
Окрім того, учора в Харкові поліція захищала не просто сепаратистів, а напряму російський банк ‒ від патріотів, які прийшли запитати, чому на четвертому році війни в Україні вільно працює державний банк окупанта", ‒ повідомив Андрій Іллєнко.
Водночас парламентар наголосив, що не можна допустити розростання цієї проблеми до катастрофічного рівня: "Українці вже не раз доводили, що вони здатні захистити державу від антиукраїнських елементів. Однак важливо не допустити, щоби ця проблема розшилися й ставала глобальною ‒ прояви сепаратизму слід знищувати ще в зародку".
Прес-служба ВО "Свобода"