"Народний Фронт" вимагає запровадження візового режиму з Росією, - Максим Бурбак

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
«Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині. Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
в приміщенні актового золу Чернівецького ОВК, вул О.Кобилянської 32, відбудеться проведення брифінгу за темою " Проходження служби у військовому резерві, системи привілей та пільг, мотивіційні чинники призову на військову службу за контрактом та строкову військову службу".
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська. У програмі заходу: виступи колег, друзів.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою. Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан. Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
"Народний Фронт" вимагає запровадження візового режиму з Росією, - Максим Бурбак
Вчора, 18:17 / Коментарів: 0
Фракція "Народний фронт" звертається до СБУ та Державної служби спецзв’язку з проханням забезпечити безперебійну видачу біометричних паспортів, а до Уряду - виділити додаткові 200 мільйонів гривень на створення нових сервісних центрів для їх видачі.
Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції Максим Бурбак.
"Сьогодні ми повинні достойно підготуватися до зустрічі безвізового режиму, який Україна остаточно набуде після рішень Ради ЄС і Європейської Ради. Станом на 7 квітня Державна міграційна служба МВС видала понад три мільйони біометричних паспортів. Щодня їх видається від 9 до 12 тисяч", - наголосив він.
"Народний фронт" звертається до СБУ і Держспецзв’язку з проханням забезпечити безперебійне функціонування електронної системи оформлення і видачі біометричних документів громадянам. Ми звертаємося до Уряду України, що треба додатково виділити понад 200 мільйонів гривень на створення нових сервісних центрів для видачі паспортів та інших документів", - заявив Бурбак.
Керівник фракції також наголосив на необхідності впровадження візового режиму з країною-агресором - Росією.
"З впровадженням безвізового режиму з ЄС гостро постає питання запровадження візового режиму з Російською Федерацією як країною-агресором. "Народний фронт" послідовно вимагає цього важливого рішення. Стосунки з РФ повинні відбуватися в санкційному режимі. Окрім того, візовий перетин кордону з державою-агресором – це питання національної безпеки і захисту української держави", - заявив він.