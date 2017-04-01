В Конятинській та Селятинській об’єднаних громадах ажіотаж серед кандидатів на голів громад

30 квітня відбудуться вибори сільських голів та депутатського корпусу Конятинської та Селятинської сільських об’єднаних громад (Путильський район).
Як повідомили у територіальних виборчих комісіях, на посаду Конятинського сільського голови висунуто шість кандидатів, серед яких -Конятинський, Довгопільській та Яблуницький сільські голови. Окрім них, на посаду голови зазначеної об’єднаної громади претендують двоє тимчасово непрацюючих та один приватний підприємець. П’ятеро кандидатів висунулись шляхом самовисування, одного - висунула ВО «Батьківщина».
На посаду Селятинського сільського голови претендують четверо осіб. Серед них – Селятинський, Плосківський та Шепітські сільські голови, а також одна особа тимчасово непрацююча.
Прикметно, шо всі шість сільських голів, які очолювали ради до об’єднання вирішили взяти участь у виборах голів об’єднаних громад.
Цікаво, що серед десяти кандидатів,які претендують на посади сільських голів, двоє жінок та вісім чоловіків. Про це повідомляє прес-служба Офісу реформ Чернівецького РВ АМУ.
Довідково: Конятинська та Селятинська об’єднані громади в грудні минулого року отримали позитивний висновок ОДА, в лютому - ЦВК призначила в них перші вибори. До складу Конятинської ОТГ увійшли Конятинська, Довгопільська та Яблуницька сільські ради, до складу Селятинської – Селятинська, Плосківська та Шепітська. У кожній з цих гірських громад проживає близько 5 тис. осіб.