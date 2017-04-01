Вивчається попит на об’єкт оренди

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області оголошує про намір передати в оренду приміщення будівлі гаражу-спортзалу (літ.АІ) та вбудовані приміщення першого поверху адміністративної будівлі (літ.А) за адресою:
м. Чернівці, вул. Комарова, 1А. з метою розміщення - розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування (миття) автомобілів. Загальна площа об’єкта: 201,80 кв. м. Максимально можливий строк оренди: 5 років.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування даного оголошення в газеті „Відомості приватизації” (публікація запланована на 12.04.2017р.), за адресою: м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21А, РВ ФДМУ по Чернівецькій області. Заяви надаються в окремому конверті з написом “Заява про оренду” з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Телефон для довідок: (0372)554235.