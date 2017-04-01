Де у Чернівцях можна здати використані батарейки

Чернівецькі школярі протягом 2-х місяців зібрали 480 кілограмів використаних батарейок. Вони взяли участь у акції від компанії "Мультимедіа". Найбільше батарейок, а це 85 кілограмів, зібрали учні гімназії №7. У подарунок отримали персональний комп'ютер.
Якщо підрахувати, то кожен із учнів гімназії №7 зумів врятувати 2 їжачків, 4 кротів, 4 дерева і 4 квадратні метри землі. Участь у конкурсі взяли учні 29 міських шкіл. Ці батарейки компанія Мультимедіа відправила на переробку.
Збір використаних батарейок продовжується в кожному з магазинів Мультимедії.
Там розміщені спеціальні бокси, куди можна і треба викидати батарейки, а в подарунок ви ще отримаєте їжачка, який символічно дякує вам за врятоване життя. Долучайтеся до акції та збережіть природу разом із Мультимедіа!