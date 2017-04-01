Аеропорт «Чернівці» застосує понижуючі коефіцієнти щодо нових регулярних рейсів

Міжнародний аеропорт «Чернівці» отримав згоду виконавчого комітету на використання понижуючих коефіцієнтів щодо нових регулярних рейсів Чернівці-Київ, Київ-Чернівці, Чернівці-Бергамо з відстрочкою до стабілізації економічного становища комунального підприємства.
При прийнятті рішення було враховано звернення ПАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України». КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» розробило Положення про порядок застосування понижуючих коефіцієнтів до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів в аеропорту «Чернівці». Метою застосування понижуючих коефіцієнтів до встановлених законодавством граничних ставок аеропортових зборів при виконанні регулярних рейсів є збільшення доходів від основної діяльності КП.
Це дозволить розширити географію польотів, збільшити середньорічну інтенсивність польотів та середньорічний пасажиропотік, залучити нові авіакомпанії для здійснення польотів тощо.
Джерело: http://chernivtsy.eu/portal/4/aeroport-chernivtsi-zastosuye-ponyzhuyuchi-koefitsienty-shhodo-novyh-regulyarnyh-rejsiv-99676.html#more-99676