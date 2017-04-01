Пряжу вартістю близько 3,5 мільйонів гривень вилучено на кордоні з Румунією

Значну партію пряжі з ознаками незаконного переміщення виявили в пункті пропуску «Порубне-Сірет» співробітники Чернівецької митниці ДФС у взаємодії із представниками Міжрегіональної митниці ДФС та Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
Відповідно до поданих водієм транспортного засобу товаросупровідних документів до однієї з білоруських фірм з Туреччини імпортувався товар «Пряжа» вартістю понад 9 тисяч доларів США. Під час здійснення огляду салону кабіни автомобіля митники виявили документи, які містили відомості про значно більшу вартість товару, ніж те було зазначено в пред’явлених до митного контролю документах. Крім того, у згаданих товаросупровідних документах встановлено ознаки підробки.
Щодо 53-річного водія однієї з транспортних фірм Буковини запроваджено справу про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар в кількості 598 вантажних місць та вартістю майже 3,5 млн. грн. вилучено на склад митниці. Окрім конфіскації товару, санкція вказаної статті передбачає накладення штрафу у 100-відсотковому розмірі його вартості.