Новими суддями на Буковині можуть стати юристи з 5-річним досвідом

12 судів Чернівецької області недоукомплектовані через майже дворічне ігнорування Парламентом призначення суддів-п’ятирічок та масове звільнення суддів у відставку влітку минулого року. Таким чином, у судах області десятки вакантних посад, що перешкоджає реалізації права громадян на справедливий суд та значно затримує розгляд справ на тривалий час.
Щоб покращити ситуацію із за в майбутньому, суддівські лави мають поповнити компетентні юристи. Зокрема, такий шанс Вища кваліфікаційна комісія суддів дала 3 квітня, оголосивши добір на 600 вакантних посад суддів місцевих судів. Таким чином, за рахунок нових конкурсів судова система має не лише кількісно, але і якісно оновитися. Рух ЧЕСНО закликає практикуючих юристів скласти конкуренцію представникам старої системи, зокрема суддям та їхнім помічникам.
Згідно з новим законодавством, у конкурсі до місцевих судів можуть брати участь юристи з-поза системи. Протягом майже 2 тижнів, з 3 по 16 квітня всіх охочі можуть зареєструватися на сайті ВККС, щоб мати змогу подати всі необхідні документи та продовжити свою участь у конкурсі до місцевих судів.
Зазначимо, суддями місцевих судів можуть стати кандидати, які:
- віком від 30 до 65 років;
- мають вищу юридичну освіту;
- мають 5 років стажу в сфері права;
- володіють державною мовою.
Зверніть увагу! ВККС може відмовити кандидатам взяти участь у доборі через неповний пакет документів, тому важливо детально ознайомитися з інформацією щодо конкурсу. Адже неможливо звернутися повторно до Комісії.
Станом на березень 2017 в Україні не вистачає понад 2500 суддів. У трьох областях є суди, де правосуддя не здійснювалося вже кілька місяців. Саме тому важливо якомога швидше і в той же час якісно заповнити суддівські лави новими служителями Феміди, щоб забезпечити громадянам право на справедливий суд.
Претенденти, які візьмуть участь у конкурсі, пройдуть декілька етапів, зокрема навчання у Школі суддів та кваліфікаційне оцінювання (що включає анонімне тестування та виконання практичного завдання). Також судді місцевих судів отримуватимуть оновлену заробітню плату, що становитиме 15 прожиткових мінімумів - 24 тисячі гривень.
Оновлення суддівського корпусу через нові конкурси - топ-пріоритет судової реформи в Україні. Для того, щоб отримати якісний, справедливий та незаангажований суд, як громадськість та журналісти, так і антикорупційні органи мають активно включатися та моніторити процес відбору нових суддів на усіх рівнях. А отже, суддями місцевих судів мають стати компетентні, доброчесні та авторитетні кандидати.
Рух ЧЕСНО у рамках кампанії ЧЕСНО. Фільтруй Суд! закликає адвокатів та науковців не бути байдужими та подаватись на конкурс до місцевих судів.