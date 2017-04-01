Новими суддями на Буковині можуть стати юристи з 5-річним досвідом

Що, Де, Коли

на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».

в приміщенні актового золу Чернівецького ОВК, вул О.Кобилянської 32, відбудеться проведення брифінгу за темою " Проходження служби у військовому резерві, системи привілей та пільг, мотивіційні чинники призову на військову службу за контрактом та строкову військову службу".

В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.





в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.

У програмі заходу: виступи колег, друзів.