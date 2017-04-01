Новими суддями на Буковині можуть стати юристи з 5-річним досвідом

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Новини
17:51
11 квітня

В Конятинській та Селятинській об’єднаних громадах ажіотаж серед кандидатів на голів громад

17:35
11 квітня

Вивчається попит на об’єкт оренди

15:06
11 квітня

На ремонт та утримання чернівецьких доріг спрямують понад 27 мільйонів гривень

15:04
11 квітня

Аеропорт «Чернівці» застосує понижуючі коефіцієнти щодо нових регулярних рейсів

13:50
11 квітня

Пряжу вартістю близько 3,5 мільйонів гривень вилучено на кордоні з Румунією

12:52
11 квітня

Громада Чернівців отримала на 60 мільйонів більше податків

12:38
11 квітня

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»

12:35
11 квітня

Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

12:34
11 квітня

Резерв для наповнення бюджету Пенсійного фонду – робота з боржниками

11:34
11 квітня

Буковинські вогнеборці ліквідували три пожежі

11:31
11 квітня

Оподаткування продажу/дарування нерухомого майна

11:29
11 квітня

Чернівчани вже задекларували 90 мільйонів доходів

11:02
11 квітня

Для підприємців – спрощенців граничний термін сплати ЄСВ – 19 квітня п.р.

11:00
11 квітня

Перевірка електронних декларацій у 2017 році

10:55
11 квітня

У Чернівцях діє пересувний сервісний центр МВС

10:47
11 квітня

На каналі YouTube Чернівецької обласної служби зайнятості розміщені відеорезюме шукачів роботи

10:37
11 квітня

ТИМЧАСОВИЙ ГРАФІК РОБОТИ ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ (до 10 травня 2017 року)

10:32
11 квітня

Президент України підписав указ про відзначення Дня пам'яті та примирення

19:24
10 квітня

Скільки цьогоріч вартуватиме українцям великодній кошик

19:00
10 квітня

Учні чернівецьких шкіл візьмуть участь у «Ековибуховому квесті»

15:21
10 квітня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

13:16
10 квітня

У чернівчан залишилось три тижні, щоб задекларувати доходи

12:55
10 квітня

За березень декларація з ПДВ подається за новою формою

12:54
10 квітня

Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

12:53
10 квітня

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
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Що, Де, Коли
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
12 квітня о 10.00
в приміщенні актового золу Чернівецького ОВК, вул О.Кобилянської 32, відбудеться проведення брифінгу за темою " Проходження служби у військовому резерві, системи привілей та пільг, мотивіційні чинники призову на військову службу за контрактом та строкову військову службу".
12 квітня о 16.00
В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.

18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Новими суддями на Буковині можуть стати юристи з 5-річним досвідом

Вчора, 13:45 / Коментарів: 0
12 судів Чернівецької області недоукомплектовані через майже дворічне ігнорування Парламентом призначення суддів-п’ятирічок та масове звільнення суддів у відставку влітку минулого року. Таким чином, у судах області десятки вакантних посад, що перешкоджає реалізації права громадян на справедливий суд та значно затримує розгляд справ на тривалий час.

Новими суддями на Буковині можуть стати юристи з 5-річним досвідом


Щоб покращити ситуацію із за в майбутньому, суддівські лави мають поповнити компетентні юристи. Зокрема, такий шанс Вища кваліфікаційна комісія суддів дала 3 квітня, оголосивши добір на 600 вакантних посад суддів місцевих судів. Таким чином, за рахунок нових конкурсів судова система має не лише кількісно, але і якісно оновитися. Рух ЧЕСНО закликає практикуючих юристів скласти конкуренцію представникам старої системи, зокрема суддям та їхнім помічникам.

Згідно з новим законодавством, у конкурсі до місцевих судів можуть брати участь юристи з-поза системи. Протягом майже 2 тижнів, з 3 по 16 квітня всіх охочі можуть зареєструватися на сайті ВККС, щоб мати змогу подати всі необхідні документи та продовжити свою участь у конкурсі до місцевих судів.

Зазначимо, суддями місцевих судів можуть стати кандидати, які:
- віком від 30 до 65 років;
- мають вищу юридичну освіту;
- мають 5 років стажу в сфері права;
- володіють державною мовою.

Зверніть увагу! ВККС може відмовити кандидатам взяти участь у доборі через неповний пакет документів, тому важливо детально ознайомитися з інформацією щодо конкурсу. Адже неможливо звернутися повторно до Комісії.

Станом на березень 2017 в Україні не вистачає понад 2500 суддів. У трьох областях є суди, де правосуддя не здійснювалося вже кілька місяців. Саме тому важливо якомога швидше і в той же час якісно заповнити суддівські лави новими служителями Феміди, щоб забезпечити громадянам право на справедливий суд.

Претенденти, які візьмуть участь у конкурсі, пройдуть декілька етапів, зокрема навчання у Школі суддів та кваліфікаційне оцінювання (що включає анонімне тестування та виконання практичного завдання). Також судді місцевих судів отримуватимуть оновлену заробітню плату, що становитиме 15 прожиткових мінімумів - 24 тисячі гривень.

Оновлення суддівського корпусу через нові конкурси - топ-пріоритет судової реформи в Україні. Для того, щоб отримати якісний, справедливий та незаангажований суд, як громадськість та журналісти, так і антикорупційні органи мають активно включатися та моніторити процес відбору нових суддів на усіх рівнях. А отже, суддями місцевих судів мають стати компетентні, доброчесні та авторитетні кандидати.

Рух ЧЕСНО у рамках кампанії ЧЕСНО. Фільтруй Суд! закликає адвокатів та науковців не бути байдужими та подаватись на конкурс до місцевих судів.
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