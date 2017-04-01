Громада Чернівців отримала на 60 мільйонів більше податків

Упродовж першого кварталу цього року до місцевого бюджету чернівчани сплатили 237,9 млн. грн. податків і зборів, що на 60,3 млн. грн., або на чверть більше, ніж торік - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Першість у наповненні місцевого бюджету займає податок на доходи фізичних осіб. Упродовж трьох місяців чернівчани перерахували до місцевої скарбниці 133,4 млн. грн. податку, що на 44,4 млн. грн. перевищує минулорічні надходження та складає більше 56-ти відсотків податкових надходжень місцевої казни.
Почесне друге місце у наповненні місцевої казни, що стабільно забезпечує коштами місцеву скарбницю, посідає єдиний податок. Так, суб’єкти господарювання – «єдинники» перерахували до місцевого бюджету – 38,9 млн. грн., це на 13,9 млн. грн. перевищує показники 2016-го.
Третє місце у надходженнях місцевого бюджету займає - плата за землю. Протягом трьох місяців платники податків сплатили за користування одним із найцінніших скарбів нашої держави 35,3 млн. грн., що на 5,1 млн. грн. перевищує показники того року.
Серед лідерів податкових надходжень до місцевої скарбниці - акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Цьогоріч бюджет міста отримав 25,2 млн. грн. роздрібного акцизу.