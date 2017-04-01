Резерв для наповнення бюджету Пенсійного фонду – робота з боржниками

Як повідомили у фінансово-економічному управлінні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, протягом першого кварталу поточного року завдяки співпраці з ДВС на рахунки Пенсійного фонду України в області надійшло 0,2 млн. грн., з них майже 0,1 млн. грн. – в рахунок погашення заборгованості з відшкодування пільгових пенсій від Чернівецького заводу „Індустрія”. Робота в даному напрямку продовжується, адже на виконанні в органах ДВС перебуває матеріалів в межах 7,0 млн. грн.
З боку органів Пенсійного фонду вживаються всі передбачені чинним законодавством заходи задля погашення заборгованості та захисту прав найманих працівників, а саме: інформуються органи прокуратури, районні державні адміністрації та соціальні партнери, налагоджена тісна співпраця з органами державної виконавчої служби, а також активно ведеться претензійно-позовна робота.
Тому в черговий раз Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області звертається до керівників підприємств з проханням своєчасно розраховуватись з Пенсійним фондом України, щоб уникнути додаткових витрат на сплату виконавчого збору та арешту коштів і майна підприємства.