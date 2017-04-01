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12:52
11 квітня

Громада Чернівців отримала на 60 мільйонів більше податків

12:38
11 квітня

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»

12:35
11 квітня

Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

12:34
11 квітня

Резерв для наповнення бюджету Пенсійного фонду – робота з боржниками

11:34
11 квітня

Буковинські вогнеборці ліквідували три пожежі

11:31
11 квітня

Оподаткування продажу/дарування нерухомого майна

11:29
11 квітня

Чернівчани вже задекларували 90 мільйонів доходів

11:02
11 квітня

Для підприємців – спрощенців граничний термін сплати ЄСВ – 19 квітня п.р.

11:00
11 квітня

Перевірка електронних декларацій у 2017 році

10:55
11 квітня

У Чернівцях діє пересувний сервісний центр МВС

10:47
11 квітня

На каналі YouTube Чернівецької обласної служби зайнятості розміщені відеорезюме шукачів роботи

10:37
11 квітня

ТИМЧАСОВИЙ ГРАФІК РОБОТИ ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ (до 10 травня 2017 року)

10:32
11 квітня

Президент України підписав указ про відзначення Дня пам'яті та примирення

19:24
10 квітня

Скільки цьогоріч вартуватиме українцям великодній кошик

19:00
10 квітня

Учні чернівецьких шкіл візьмуть участь у «Ековибуховому квесті»

15:21
10 квітня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

13:16
10 квітня

У чернівчан залишилось три тижні, щоб задекларувати доходи

12:55
10 квітня

За березень декларація з ПДВ подається за новою формою

12:54
10 квітня

Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

12:53
10 квітня

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»

12:22
10 квітня

За керування автомобілем у нетверезому стані 18-літній буковинець відповість перед Законом

12:03
10 квітня

Чернівецька область: протягом вихідних днів рятувальники ліквідували 7 пожеж

11:16
10 квітня

У бюджеті Чернівців – більше 25 мільйонів роздрібного акцизу

10:56
10 квітня

Мер Чернівців прозвітує перед громадою міста

10:25
10 квітня

Митники вилучили тягач однієї з чернівецьких фірм

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
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11 квітня о 11.00
вул. 28 червня, буд. 62 (2 поверх) відбудеться прес-конференція Громадської спілки "Рекламісти та рекламодавці Буковини" з питань демонтажів конструкцій зовнішньої реклами.
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
12 квітня о 16.00
В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.

18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Резерв для наповнення бюджету Пенсійного фонду – робота з боржниками

Сьогодні, 12:34 / Коментарів: 0
Як повідомили у фінансово-економічному управлінні Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, протягом першого кварталу поточного року завдяки співпраці з ДВС на рахунки Пенсійного фонду України в області надійшло 0,2 млн. грн., з них майже 0,1 млн. грн. – в рахунок погашення заборгованості з відшкодування пільгових пенсій від Чернівецького заводу „Індустрія”. Робота в даному напрямку продовжується, адже на виконанні в органах ДВС перебуває матеріалів в межах 7,0 млн. грн.

З боку органів Пенсійного фонду вживаються всі передбачені чинним законодавством заходи задля погашення заборгованості та захисту прав найманих працівників, а саме: інформуються органи прокуратури, районні державні адміністрації та соціальні партнери, налагоджена тісна співпраця з органами державної виконавчої служби, а також активно ведеться претензійно-позовна робота.

Тому в черговий раз Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області звертається до керівників підприємств з проханням своєчасно розраховуватись з Пенсійним фондом України, щоб уникнути додаткових витрат на сплату виконавчого збору та арешту коштів і майна підприємства.
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