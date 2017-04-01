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Новини
12:52
11 квітня

Громада Чернівців отримала на 60 мільйонів більше податків

12:38
11 квітня

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»

12:35
11 квітня

Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

12:34
11 квітня

Резерв для наповнення бюджету Пенсійного фонду – робота з боржниками

11:34
11 квітня

Буковинські вогнеборці ліквідували три пожежі

11:31
11 квітня

Оподаткування продажу/дарування нерухомого майна

11:29
11 квітня

Чернівчани вже задекларували 90 мільйонів доходів

11:02
11 квітня

Для підприємців – спрощенців граничний термін сплати ЄСВ – 19 квітня п.р.

11:00
11 квітня

Перевірка електронних декларацій у 2017 році

10:55
11 квітня

У Чернівцях діє пересувний сервісний центр МВС

10:47
11 квітня

На каналі YouTube Чернівецької обласної служби зайнятості розміщені відеорезюме шукачів роботи

10:37
11 квітня

ТИМЧАСОВИЙ ГРАФІК РОБОТИ ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТНИКІВ (до 10 травня 2017 року)

10:32
11 квітня

Президент України підписав указ про відзначення Дня пам'яті та примирення

19:24
10 квітня

Скільки цьогоріч вартуватиме українцям великодній кошик

19:00
10 квітня

Учні чернівецьких шкіл візьмуть участь у «Ековибуховому квесті»

15:21
10 квітня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

13:16
10 квітня

У чернівчан залишилось три тижні, щоб задекларувати доходи

12:55
10 квітня

За березень декларація з ПДВ подається за новою формою

12:54
10 квітня

Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

12:53
10 квітня

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»

12:22
10 квітня

За керування автомобілем у нетверезому стані 18-літній буковинець відповість перед Законом

12:03
10 квітня

Чернівецька область: протягом вихідних днів рятувальники ліквідували 7 пожеж

11:16
10 квітня

У бюджеті Чернівців – більше 25 мільйонів роздрібного акцизу

10:56
10 квітня

Мер Чернівців прозвітує перед громадою міста

10:25
10 квітня

Митники вилучили тягач однієї з чернівецьких фірм

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
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Що, Де, Коли
11 квітня о 11.00
вул. 28 червня, буд. 62 (2 поверх) відбудеться прес-конференція Громадської спілки "Рекламісти та рекламодавці Буковини" з питань демонтажів конструкцій зовнішньої реклами.
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
12 квітня о 16.00
В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.

18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Буковинські вогнеборці ліквідували три пожежі

Сьогодні, 11:34 / Коментарів: 0
У селі Васловівці Заставнівського району сталася пожежа у господарській споруді. До виникнення пожежі призвело необережне поводження з вогнем місцевих жителів, котрі спалювали неподалік сміття та залишки соломи. Під дією сильного вітру полум’я перекинулося на господарську споруду, від чого будівля почала горіти, адже була оббита всередині легкозаймистими матеріалами. На місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 5 з міста Заставна. На момент приїзду рятувальників вогнем було охоплено всю будівлю, площа пожежі склала 90 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу, запобігши подальшому розгоранню вогню та його перекиданню на сусідню господарську будівлю, таким чином врятувавши її. У результаті вогнем було знищено господарську споруду, в якій виникла пожежа.
Вночі 10 квітня у селі Ярівка Хотиського району виникла пожежа у причепі вантажного автомобіля. Як з’ясувалася, під час руху вантажівки сталося самозаймання деревного вугілля, яке перевозили у причепі. Пожежу помітив водій, після чого одразу зупинив автомобіль та викликав рятувальників. Вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 7, які прибули за викликом, ліквідували пожежу. У результаті вогнем було знищено 400 кг вугілля та пошкоджено причеп.
Також рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі, що сталася у місті Чернівці, повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області
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