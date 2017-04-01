Буковинські вогнеборці ліквідували три пожежі

У селі Васловівці Заставнівського району сталася пожежа у господарській споруді. До виникнення пожежі призвело необережне поводження з вогнем місцевих жителів, котрі спалювали неподалік сміття та залишки соломи. Під дією сильного вітру полум’я перекинулося на господарську споруду, від чого будівля почала горіти, адже була оббита всередині легкозаймистими матеріалами. На місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 5 з міста Заставна. На момент приїзду рятувальників вогнем було охоплено всю будівлю, площа пожежі склала 90 кв. м. Вогнеборці ліквідували пожежу, запобігши подальшому розгоранню вогню та його перекиданню на сусідню господарську будівлю, таким чином врятувавши її. У результаті вогнем було знищено господарську споруду, в якій виникла пожежа.
Вночі 10 квітня у селі Ярівка Хотиського району виникла пожежа у причепі вантажного автомобіля. Як з’ясувалася, під час руху вантажівки сталося самозаймання деревного вугілля, яке перевозили у причепі. Пожежу помітив водій, після чого одразу зупинив автомобіль та викликав рятувальників. Вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 7, які прибули за викликом, ліквідували пожежу. У результаті вогнем було знищено 400 кг вугілля та пошкоджено причеп.
Також рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі, що сталася у місті Чернівці, повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області