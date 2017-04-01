Чернівчани вже задекларували 90 мільйонів доходів

Кампанія декларування доходів вийшла на фінішну пряму, до її завершення залишилось три тижні (граничий термін подання декларації про доходи за 2016 рік - 3 травня 2017 року).
Як розповів начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк, станом на 6 квітня громадяни, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, подали 1425 декларацій про майновий стан і доходи, з них 1227 – чернівчани та 198 жителів Глибоцького району. Загальна сума задекларованих доходів складає 89,9 млн. грн.
Найчисельніша категорія декларантів - спадкоємці. Так, з початку року 289 громадян задекларували 31,7 млн. грн. доходів, отриманих у вигляді спадку. Вже 40 чернівчан відзвітували про 11,7 млн. грн. інвестиційного доходу; 51 - про продаж нерухомого та рухомого майна на суму 5,3 млн. грн.
Про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., повідомили троє чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 10,4 млн. грн. Найбільша задекларована сума - 4,0 млн. грн., повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ