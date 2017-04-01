У Чернівцях діє пересувний сервісний центр МВС

На територію Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області доставлено унікальний автомобіль — мобільний комплекс на колесах, з допомогою якого у віддалених від стаціонарних центрів місцях громадяни зможуть отримувати популярні послуги: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія, а також прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.
Проект, запроваджений Головним сервісним центром МВС України уже стартував у кількох областях. На Буковині послугами компактної функціональної новинки зможуть скористатись, зокрема, мешканці передгірного Вижницького району, гірської Путильщини, прилеглих територій.
Передбачається, що центр, укомплектований фахівцями включно з експертом, курсуватиме тричі на тиждень. Базуватиметься він у Кіцмані на території Територіального сервісного центру №7342.
Автомобіль спеціального призначення укомплектований генератором живлення, ноутбуком, багатофункціональним принтером-сканером-ксероксом, екраном для фотографування, сейфом, автономним пристроєм опалення салону, мобільним інформаційним центром, навісним обладнанням для прийому громадян, касовим апаратом, мобільним терміналом, іншими необхідними для роботи комплексу пристроями.
Наразі розроблено Положення, що регламентує надання мобільної послуги, надіслано листи органам місцевого самоврядування для формування заявок, фахівці готують комплекс до роботи, повідомляє прес-служба Регіонального сервісного центру МВС в Чернівецькій області