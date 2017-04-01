На каналі YouTube Чернівецької обласної служби зайнятості розміщені відеорезюме шукачів роботи

Для зручності та оперативного підбору кандидатів на вакантні посади на каналі YouTube Чернівецької обласної служби зайнятості розміщені актуальні відеорезюме шукачів роботи. Про це повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.
«Сьогодні, в кожному центрі зайнятості наші фахівці порадять як гідно представити себе роботодавцю та допоможуть у складанні відеорезюме й організації онлайн-співбесід. Роботодавець за таким резюме може побачити реальну людину, а співбесіди онлайн дозволяють суттєво економити час та кошти при підборі фахівців. Це в рази підвищує ефективність працевлаштування шукачів роботи» - зазначає Любов Кожолянко.
У центрі зайнятості переконані, що переглядаючи саме таке резюме, роботодавець зможе побачити кандидата й одразу ж скласти перше враження про нього, оцінити його перспективність, уміння висловлювати думки та презентувати себе. Після перегляду такого резюме він вирішить, чи запрошувати людину на співбесіду.
Переглянути відеорезюме шукачів роботи можна на каналі YouTube Чернівецької обласної служби зайнятості за посиланням https://www.youtube.com/playlist?list=PLGiETICtPzBJT78tgfyD1kj8_fPIFqnz_. Також за професійним складом безробітних відеорезюме можна переглянути на сторінці Чернівецького обласного центру зайнятості http://www.dcz.gov.ua/chn/control/uk/publish/article?art_id=40332&cat_id=40241.
Окрім цього служба зайнятості створює та постійно поновлює банк даних резюме випускників професійно-технічних закладів області. З ними можна ознайомитися за посиланням https://www.youtube.com/playlist?list=PLGiETICtPzBJGaCPbd4LeyISORqMwTfma