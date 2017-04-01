Президент України підписав указ про відзначення Дня пам'яті та примирення

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення у 2017 році Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Документ прийнятий «з метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, жертв нацистських переслідувань, увічнення пам'яті загиблих у Другій світовій війні, а також утвердження патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства».
Кабінету міністрів доручено утворити Організаційний комітет із підготовки та проведення у 2017 році заходів із відзначення Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, залучивши до його роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства.
На основі пропозицій Організаційного комітет слід розробити, затвердити і забезпечити виконання плану заходів із відзначення Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передбачивши:
організацію і проведення військово-патріотичних та інших тематичних заходів у навчальних закладах та військових частинах за участю ветеранів війни, борців за незалежність України у XX столітті, учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях;
здійснення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення і 72-ій річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
широке висвітлення заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трансляцію тематичних передач про вагомий внесок Українського народу у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, запросивши до участі в них ветеранів та очевидців Другої світової війни, вчених-істориків, учасників антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, підготовку і розповсюдження відповідної соціальної реклами.
Уряду також доручено звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 8, 9 травня 2017 року панахиди за загиблими у Другій світовій війні та молебні за захисників Вітчизни.
Обласним державним адміністраціям потрібно розробити за участю представників громадських об’єднань і затвердити регіональні плани заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та забезпечити реалізацію таких заходів.
Також їм потрібно вжити заходів щодо поліпшення соціального захисту ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, сімей загиблих (померлих) воїнів, забезпечення надання їм необхідної медичної допомоги та матеріальної підтримки.Людмила ПИЛИПІВ, провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області