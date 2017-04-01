ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО!

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
«Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині. Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська. У програмі заходу: виступи колег, друзів.
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою. Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан. Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі.
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