“Правий Сектор” оголосив термінову мобілізацію в Одесі

Через затримання проукраїнських активістів одеські “правосеки” збираються під будівлею Приморського районного відділка поліції.
Як передає Depo.Одеса, після покладання квітів біля пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в Одесі, поціновувачі “русского міра” стали співати оди терористам Донабасу гаслами “Донбас, ми з тобою!” і “Крим – Росія!”.
Під час цього між проукраїнськими активістами та сепаратистами сталася сутичка.
Поліція ж в свою чергу, дозволяла сепаратистам співати пісні “Чи хочуть росіяни війни” і розповідати про те, як “українські війська вбивають мирних жителів Донбасу”. Також поліцейські напали на журналіста.
Пізніше, сепаратисти накинулися на громадського діяча та екс-керівника Одеського “Правого Сектору” Сергія Стерненко, поліція замість того, що відновити порядок, спробувала вирвати з рук Стерненка телефон, з якого він вів пряму трансляцію, і застосувала силу, а також затримала кількох активістів. Сам Стерненко в прямому ефірі заявив, що поліція повністю повторює дії зими 2013-2014 року.
Пізніше між активістами патріотичних організацій і їх опонентами сталася бійка, повідомляє. Спочатку затримали шістьох активістів.
Потім відбулася ще одна бійка. На цей раз поліція затримала близько 15 активістів. Також затримали одну людину з лав сепаратистів. Затриманих патріотів відвезли у Малиновський райвідділ.
Одеська організація “Правого сектора” оголосила “термінову мобілізацію”. Так, праві закликали своїх прихильників прибути до Приморського відділу поліції, куди доставили затриманих біля пам’ятника Невідомому матросу.
“Зокрема, вони запакували керівника правої молоді Роланда. Поліція веде себе агресивно”, – зазначили у прес-службі “Правого Сектору” Одеси.Джерело