Визначене місце України в рейтингу корупції

Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни Європи, Близького Сходу, Індії та Африки (EMEIA). Про це свідчать результати дослідження, проведеного аудиторською компанією Ernst & Young.
51% респондентів, які брали участь в дослідженні EY Fraud Survey, до сих пір вважають проблему хабарництва і корупції актуальною.
27% опитаних заявляють, що в бізнес-середовищі їх країн хабарництво є прийнятним засобом для отримання контрактів, включаючи 14% респондентів із Західної Європи.
Серед 41 країни перше місце займає Україна - 88% респондентів відповіли ствердно. Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в бізнесі.
Керуючий партнер компанії EY в Україні Олексій Кредісов зазначає, що «відсутність економічного зростання і поліпшення бізнес-клімату в нашій країні, в поєднанні з відсутністю ефективної системи покарання, може підштовхнути бізнесменів до порушення етичних норм».
Так, щоб допомогти бізнесу вижити, принаймні 37% респондентів готові запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту.
«Регуляторні норми надали позитивний вплив на етичні стандарти тільки в 12% опитаних нами компаній. При цьому майже третина респондентів вірять в те, що притягнення до кримінальної відповідальності окремих співробітників сприятиме запобіганню шахрайства, хабарництва та корупції серед керівництва », - йдеться в повідомленні.
Як видно в таблиці, в 2015 році Україна в цьому рейтингу була сьомою за рівнем корупції.
«Це дуже тривожні показники, на які варто звернути увагу політичному істеблішменту, і зокрема, представникам законодавчої, виконавчої та судової влади України. Необхідні конкретні дії і показові приклади особистої відповідальності на найвищому рівні », - говорить Кредісов.
У дослідженні взяли участь 4100 представників великих компаній з 41 країни. Інтерв'ю проводилися на рідних мовах респондентів в режимі онлайн або при особистих зустрічах. Серед респондентів - члени рад директорів, керівники середньої і вищої ланки, а також інші співробітники, що представляють компанії різних розмірів і з різних галузей. Дослідження проводилося і в Україні, де було опитано 100 співробітників компаній.