Глава Фонду держмайна Білоус подав у відставку

Глава Фонду державного майна України Ігор Білоус прийняв рішення піти із займаної посади. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
«Сьогодні я подав у відставку з посади глави Фонду держмайна України. Я віддав три роки життя, працюючи на державній службі, майже два з них - у фонді. Це були нелегкі роки, але я вдячний за можливість служити своїй країні в найскладніші часи », - написав Білоус.
Як повідомлялося, також сьогодні глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва подала у відставку. За її словами, з поста глави НБУ вона піде з 10 травня цього року. Втім, Гонтарева зазначила, що може покинути пост раніше зазначеного терміну, якщо за це проголосує Верховна Рада.
Крім того, про результати своєї діяльності Гонтарева готова відзвітувати на пленарному засіданні парламенту.