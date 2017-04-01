Скільки цьогоріч вартуватиме українцям великодній кошик

Великодній кошик з паскою, яйцями, сиром, маслом, бужениною, домашньою ковбасою, салом і хроном в цьому році обійдеться українцям в 377 грн., що на 28 грн., або 8% дорожче порівняно з минулим роком, повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».
Вартість основної складової кошика, паски домашнього приготування, складе в середньому близько 60 грн. за 1 кг. У магазині готова паска буде коштувати від 65 до 174 грн. за 1 кг.
За даними експертів, найдорожчими складовими святкового кошика будуть м'ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 72 грн. і буженина (0,5 кг) - 68 грн. Порівняно з 2016 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 5%, а домашньої ковбаси - на 18%. Півкіло сала обійдеться у 20 грн. з розрахунку 25-67 грн. за 1 кг.
Півкіло твердого сиру буде коштувати близько 53 грн., вершкового масла - 51 грн. і сиру - 24 грн.
Найдешевшими будуть яйця (10 шт. - в середньому 17 грн.) і хрін - 11 грн. за 250 г.
Експерти підрахували, якщо класти до великоднього кошика інші, неосновні складові, такі як помідори, огірки, яблука, червоне вино, його вартість зросте до 520 грн., що на 31 грн. або 6,3% більше порівняно з 2016 роком.
«Таке зростання обумовлене порівняно раннім Великоднем, коли ціни на сезонні овочі перебувають ще на високому рівні», - пояснила прес-служба.
УНІАН