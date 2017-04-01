Учні чернівецьких шкіл візьмуть участь у «Ековибуховому квесті»

Чернівецькі школярі візьмуть участь в акції «Ековибуховий квест», яка відбудеться 13 квітня у парку ім. Ю. Федьковича.
Акція стартує о 12.00, реєстрація учасників розпочинається об 11.00. На участь в екологічних змаганнях зголосилося 10 команд навчальних закладів міста. Кількість членів в команді – до 7 осіб.
Кожна команда повинна зібрати максимальну кількість сміття і заробити максимальну кількість балів. Підрахунок балів проводитиметься незалежною лічильною комісією.
∙ Кожний тип сміття сортується в різні пакети:
∙ Один пакет скла рівний 3 балам;
∙ Один пакет змішаного сміття (без врахування біосміття) рівний 2 балам;
∙ Один пакет пластику рівний 1 балу.
Учнівські команди також візьмуть участь у різнопланових вікторинах, шаховому турнірі, вправлятимуться у виготовленні годівничок із пластику тощо.
Змагання проводяться в умовах рівності, толерантності та поваги одної команди до іншої. Підведення підсумків акції і нагородження переможців відбудеться о 14.30 в парку ім. Ю. Федьковича.
Організатори запрошують до участі у акції школярів міста та просять прихопити з собою гарний настрій, рукавички і мішки для збору сміття. «Ековибуховий квест» відбудеться за будь-якої погоди.