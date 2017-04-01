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Новини
19:24
10 квітня

Скільки цьогоріч вартуватиме українцям великодній кошик

19:00
10 квітня

Учні чернівецьких шкіл візьмуть участь у «Ековибуховому квесті»

15:21
10 квітня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

13:16
10 квітня

У чернівчан залишилось три тижні, щоб задекларувати доходи

12:55
10 квітня

За березень декларація з ПДВ подається за новою формою

12:54
10 квітня

Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

12:53
10 квітня

У «ЗІР» функціонує розділ «Електронний цифровий підпис»

12:22
10 квітня

За керування автомобілем у нетверезому стані 18-літній буковинець відповість перед Законом

12:03
10 квітня

Чернівецька область: протягом вихідних днів рятувальники ліквідували 7 пожеж

11:16
10 квітня

У бюджеті Чернівців – більше 25 мільйонів роздрібного акцизу

10:56
10 квітня

Мер Чернівців прозвітує перед громадою міста

10:25
10 квітня

Митники вилучили тягач однієї з чернівецьких фірм

17:21
07 квітня

Заробляєте репетиторством – подайте декларацію

16:06
07 квітня

Німецькі студенти цікавилися працевлаштуванням соціально-вразливих верст населення

15:23
07 квітня

Неповнолітня буковинка викрала автомобіль

15:17
07 квітня

На Буковині правоохоронці ліквідували групу наркоторговців

14:46
07 квітня

Активісти Кіцманя погрожують розправою жінці-лісничому

13:37
07 квітня

Громадяни надсилають звернення до Чернівецької прокуратури щодо захисту своїх інтересів

12:11
07 квітня

Мультфільм чернівецької дизайнерки на Київському міжнародному фестивалі короткометражних фільмів

11:39
07 квітня

ГРОМАДИ ВИЖНИЧЧИНИ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З ПРООН

11:37
07 квітня

Буковинці активно здають нелегальну зброю

11:30
07 квітня

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФОТОВИСТАВКИ «ШИРОКИНСЬКА ОПЕРАЦІЯ В ОБЛИЧЧЯХ» У ЧЕРНІВЦЯХ (ФОТО)

11:25
07 квітня

Фрагмент бивня мамонта виявили митники ПП "Порубне"

11:21
07 квітня

Щоб незаконно перевезти саджанці з Молдови чоловік запропонував гроші

15:51
06 квітня

У Чернівцях запрацював міський інсультний центр

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
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Що, Де, Коли
11 квітня о 11.00
вул. 28 червня, буд. 62 (2 поверх) відбудеться прес-конференція Громадської спілки "Рекламісти та рекламодавці Буковини" з питань демонтажів конструкцій зовнішньої реклами.
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
12 квітня о 16.00
В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.

18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
28 квітня о 19.00
в дворику Ратуші відбудеться публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіально громадою.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Учні чернівецьких шкіл візьмуть участь у «Ековибуховому квесті»

Сьогодні, 19:00 / Коментарів: 0
Учні чернівецьких шкіл візьмуть участь у «Ековибуховому квесті»Чернівецькі школярі візьмуть участь в акції «Ековибуховий квест», яка відбудеться 13 квітня у парку ім. Ю. Федьковича.
Акція стартує о 12.00, реєстрація учасників розпочинається об 11.00. На участь в екологічних змаганнях зголосилося 10 команд навчальних закладів міста. Кількість членів в команді – до 7 осіб.
Кожна команда повинна зібрати максимальну кількість сміття і заробити максимальну кількість балів. Підрахунок балів проводитиметься незалежною лічильною комісією.
∙ Кожний тип сміття сортується в різні пакети:
∙ Один пакет скла рівний 3 балам;
∙ Один пакет змішаного сміття (без врахування біосміття) рівний 2 балам;
∙ Один пакет пластику рівний 1 балу.
Учнівські команди також візьмуть участь у різнопланових вікторинах, шаховому турнірі, вправлятимуться у виготовленні годівничок із пластику тощо.
Змагання проводяться в умовах рівності, толерантності та поваги одної команди до іншої. Підведення підсумків акції і нагородження переможців відбудеться о 14.30 в парку ім. Ю. Федьковича.
Організатори запрошують до участі у акції школярів міста та просять прихопити з собою гарний настрій, рукавички і мішки для збору сміття. «Ековибуховий квест» відбудеться за будь-якої погоди.
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