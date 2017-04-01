ВО «Батьківщина» Буковини повертає обленерго Україні

Поки фракція ВО «Батьківщина» збирала підписи у Чернівецькій обласній раді для проведення позачергової сесії задля ухвалення звернення до верхньої влади, аби не запроваджувала абонплату за газ, НКРЕ своє рішення скасувала. Ніхто не буде брати абонплату. І депутатам від ВО «Батьківщина» не буде на чому піаритися.
У зв’язку з цим редакція газети «Час» підказує депутатам «Батьківщини» і їхньому голові Іванові Мунтяну адресу для роботи, а не для піару. Це - Чернівецьке обленерго. Його передали в руки російського олігарха Бабакова. Він підняв тарифи на електрику і не платить обласному бюджету за користування землею, де стоять трансформатори, електроопори та проходять ЛЕП.
Виїзну сесію обласної ради можна буде провести на території обленерго. То є наша українська земля. Запросити на сесію правоохоронців і прийняти рішення про націоналізацію обленерго. Там же усунути від керівництва російські олігархічні структури і передати керівництво обленерго відповідним структурам української держави.
Сподіваємося, що лідер партії Юлія Тимошенко схвалить таке рішення фракції ВО «Батьківщина» і за нього особисто висловить подяку Іванові Мунтяну та Альоні Гливці.
Дерзайте, батьківщинівці. А не піартесь!