Україна піднялася на перше місце в рейтингу корупції

Результати рішучих реформ української влади: країна за два роки піднялася з сьомого на перше місце в рейтингу корупції. Порошенко, Гройсман та Яценюк вивели Україну на перше місце за корупцією president.gov.ua Більше половини (51%) менеджерів компаній вважають, що корупція широко розповсюджена в бізнес-середовищі їхньої країни, свідчать дані міжнародного дослідження Ernst & Young, присвяченого ризикам шахрайства в Європі, на Близькому Сході, в Індії та Африці (EMEIA).
Серед 41 країни перше місце посідає Україна – 88% респондентів відповіли ствердно. Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в бізнесі. Дослідження показує, що 77% членів ради директорів або старших менеджерів стверджують, що вони могли б виправдати неетичну поведінку, щоб допомогти бізнесу вижити, причому кожен третій з них готовий запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту. 77% глобальних респондентів згодні з тим, що судове переслідування окремих осіб допоможе запобігти шахрайству, хабарництву та корупції серед керівників. Хабарництво/корупція широко поширені в країні. .
Інтерв'ю проводилися на рідних мовах респондентів в режимі онлайн або при особистих зустрічах. Серед респондентів – члени рад директорів, керівники середньої і вищої ланки, а також інші співробітники, що представляють компанії різних розмірів і з різних галузей. Дослідження проводилося і в Україні, де було опитано 100 співробітників компаній. За даними опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи", проведеного в травні 2016 року, 67% українців вважають головною причиною поточної соціально-економічної кризи українці корумпованість представників влади.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у червні 2016 року, більшість українців (53%) знають про високий рівень корупції у країні із засобів масової інформації. При цьому 10% заявили, що останній рік особисто давали хабарі, а 22% повідомили, хабарі давали їхні родичі та знайомі.
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