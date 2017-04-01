Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

За І квартал 2017 року до бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області надійшло власних доходів у сумі 389,8 млн.грн., що на 44,1% більше надходжень за аналогічний період 2016 року. Власних доходів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду, мобілізовано в сумі 4,5 млн.грн., що на 13,6% більше, ніж надійшло за січень-березень минулого року.
З метою здійснення своєчасних виплат пенсіонерам області та захисту прав застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України в області вживаються заходи для забезпечення надходжень власних доходів до бюджету Фонду, які спрямовані на роботу з платниками щодо сплати поточних зобов’язань, погашення заборгованості з платежів та інформування органів влади і контролюючих органів щодо мінімізації роботодавцями заробітної плати найманим працівникам - інформує фінансово-економічне управління Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.