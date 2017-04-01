Двох буковинців затримано за погрозу прикордонникам

В рамках спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017». прикордонниками Чернівецького загону сьогодні вранці, затримано двох агресивних буковинців, ознаками знаходилися в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, близько четвертої ранку неподалік державного кордону прикордонним нарядом «контрольний пост» було зупинено легковий автомобіль «Volkswagen», водій з пасажиром. Чоловіки, своєю неадекватною поведінкою одразу підкреслили зухвале невдоволення зупинкою та вдалися до демонстративних дії. Гучно увімкнену музику в автомобілі, перекрикували брутальною лайкою в бік охоронців кордону, а згодом «полетіли» відкриті та відверті погрози прикордонникам.
Серед погроз правопорушники обіцяли спалити місце несення служби та підбурити місцеве населення проти охоронців кордону, зважаючи на те, що «їм тут не місце». Під час затримання чоловіки чинили опір.
На місце події прибули представники Національної поліції, в ході огляду салону автомобіля було виявлено 3 грами наркотичної речовини рослинного походження. В подальшому затриманих осіб було доправлено на медичний огляд для встановлення стану сп’яніння.
Варто зазначити, що дані мешканці населеного пункту Долішній Шепіт вже неодноразово потрапляли в поле зору представників Державної прикордонної служби.
Тепер чоловікам доведеться відповідати згідно кримінального кодексу за ст. 345 ККУ «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», ст. 307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Поряд з цим буковинці понесуть відповідальність за чинення злісної непокори законним вимогам представників прикордонного відомства, а водій ще й за керування у стані сп’яніння.