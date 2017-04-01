У чернівчан залишилось три тижні, щоб задекларувати доходи

Наближається граничий термін подання декларації про доходи за 2016 рік - 3 травня 2017 року. Про попередні результати розповів начальник Чернівецької об’єднаної державної податкової інспекції Микола Загарюк.
Станом на 6 квітня громадяни, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, подали 1425 декларацій про майновий стан і доходи, з них 1227 – чернівчани та 198 жителів Глибоцького району. Загальна сума задекларованих доходів складає 89,9 млн. грн.
Найчисельніша категорія декларантів - спадкоємці. Так, з початку року 289 громадян задекларували 31,7 млн. грн. доходів, отриманих у вигляді спадку. Вже 40 чернівчан відзвітували про 11,7 млн. грн. інвестиційного доходу; 51 - про продаж нерухомого та рухомого майна на суму 5,3 млн. грн.
Про минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., повідомили троє чернівчан. Загальна сума задекларованого ними доходу склала 10,4 млн. грн. Найбільша задекларована сума - 4,0 млн. грн.
Традиційно, найбільше декларантів звітують в останні дні кампанії декларування, тому, для зручності чернівчан подовжено час прийому відвідувачів у Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ.До 3 травня 2017 року (включно) Центр обслуговування платників працюватиме у такому режимі: вівторок та четвер – з 9.00 до 20.00 год.;
понеділок та середа - з 9.00 до 18.00 год.;
п’ятниця - з 9.00 до 16.45 год.;
субота – з 9.00 до 13.00 год.
Нагадуємо, що в приміщенні Центру обслуговування платників створено належні умови для полегшення процесу подання декларацій, забезпечено відкритий доступ громадян до інформації. Працівники фахово роз'яснюють норми податкового законодавства, надають консультативну допомогу під час заповнення декларацій, допомагають освоїти технологію подання звітності в електронному вигляді.
Просимо мешканців Чернівців не зволікати, і виконати до 3 травня 2017 року свій конституційний обов’язок з розумінням того, що сплачений податок повернеться до кожного у вигляді соціальних благ - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.