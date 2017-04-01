За березень декларація з ПДВ подається за новою формою

Наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2016 № 276, яким внесено зміни до форми податкової декларації з ПДВ, набрав чинності з 01.03.2017 року.
Подання податкової звітності за формою, яка враховує зміни, внесені зазначеним наказом, вперше здійснюється за звітний період:
- березень 2017 р. — до 20.04.2017 р.;
- І квартал 2017 р. — до 10.05.2017 р.
При цьому, уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, зі змінами, внесеними вищезазначеним наказом, подається починаючи з 01.04.2017 року - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.