Терміни подання податкової декларації для фізичних осіб можна подовжити

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що податкова декларація платниками податку на доходи фізичних осіб подається за календарний рік до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ). У передбачених цим розділом випадках у фізичної особи-платника податку виникає обов’язок подання податкової декларації.
Податкова декларація платниками податку на доходи фізичних осіб подається за базовий звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених зазначеним вище розділом ПКУ. Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею декларації.
Відповідно, кінцевий термін подання у поточному році податкової декларації за результатами 2016 року - 3 травня 2017 року (з урахуванням п. 49.20 ст.49 ПКУ), граничний термін сплати податкового зобов’язання, визначеного у такій декларації – 31 липня 2017 року.
Разом з тим, п. 102.6 ст. 102 ПКУ передбачено, що граничні строки для подання, зокрема, податкової декларації, підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, якщо такий платник протягом зазначених строків:
- перебував за межами України;
- перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден;
- перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;
- мав обмежену свободу пересування у зв’язку з ув’язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально;
- був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законом.
Штрафні санкції, визначені ПКУ, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з цим пунктом.