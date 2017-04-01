У транзитній фурі митники виявили сигарети з українськими акцизними марками

Як повідомляє прес-центр Чернівецької митниці сьогодні вранці у пункті пропуску «Порубне» Чернівецької митниці ДФС під час здійснення митних формальностей щодо транспортного засобу комерційного призначення, що здійснював транзитне перевезення «соснового шпону» з Білорусі до Туреччини, митниками встановлено факт порушення митних правил.
Щодо водія вантажівки складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, позаяк у напівпричепі виявлено приховані від митного контролю 1480 пачок сигарет вітчизняного виробництва «Parliament» вартістю 44 400 грн. Тютюнові вироби знаходилися між правим боковим бортом та дерев‘яними палетами з вантажем.
Нагадаємо, що санкція порушеної статті передбачає конфіскацію незаконно переміщуваних тютюнових виробів та накладення штрафу у 100-вісотковому розмірі вартості такого товару.