В Україні скасували абонплату за газ

Газ / Фото з відкритих джерел
Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, скасувала своє рішення про введення абонплати за розподіл газу для його доопрацювання.
Відповідне рішення НКРЕКУ прийняла на засіданні у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".
"Скасувати (рішення про впровадження абонплати за газ, – "24"), провести додаткові консультації, забезпечити, щоб ні для одного українця не було підвищень згідно з цим рішенням", – повідомив глава НКРЕКУ Дмитро Вовк.
Нагадаємо, 28 березня НКРЕКУ прийняла рішення про затвердження за новою методологією тарифів на послуги розподілу природного газу для газорозподільних підприємств, розрахованих на основі приєднаної потужності.
Згодом прем'єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував абонплату на газ заявивши, що абонплату необхідно скасувати. Пізніше про необхідність призупинити дію постанови про абонплаті за газ заявив і президент України Петро Порошенко.