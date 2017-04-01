Валерія Гонтарева подала у відставку

Валерія Гонтарева офіційно подала у відставку / Фото з відкритих джерел
Валерія Гонтарева заявила, що йде з поста голови Національного банк України з 10 травня.
Про це вона заявила 10 квітня під час прес-конференції у Києві.
Валерія Гонтарева зазначила, що якщо Верховна Рада ухвалить її відставку раніше 10 травня, то вона піде з поста голови НБУ раніше.
"Я подала президенту офіційну заяву про відставку. Якщо Верховна Рада проголосує за мою більш ранню відставку, я піду раніше", – сказала глава НБУ.
Нагадаємо, 10 квітня вранці у ЗМІ з'явилась інформація, що голова Нацбанку Валерія Гонтарєва подала Президенту України Петру Порошенко заяву про відставку.
Джерело: 24 Канал