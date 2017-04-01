За керування автомобілем у нетверезому стані 18-літній буковинець відповість перед Законом

Чернівецька місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно мешканця Герцаївського району за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2016 року напередодні Нового року 18-річний юнак, керуючи автомобілем марки «BMW-530» з Литовською реєстрацією у стані алкогольного сп’яніння, на одній з вулиць в місті Чернівці перевищив допустиму швидкість, не впорався с керуванням та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водію зустрічного автомобіля були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження.
Подальшу долю 18-річного юнака вирішить суд, оскільки згідно з діючим законодавством за вчинення даного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.