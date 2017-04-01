Чернівецька область: протягом вихідних днів рятувальники ліквідували 7 пожеж

Про це інформує пре-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
7 квітня виникла пожежа у господарській будівлі у смт Красноїльськ Сторожинецького району. За попередньою інформацією, на близькій відстані від будівлі хтось спалював суху траву. Поривами вітру полум’я перекинулося на споруду. Швидкому розповсюдженню вогню сприяло те, що будівля була дерев’яною, а всередині зберігалось сіно. Пожежу помітили власники та зателефонували за номером 101. На момент приїзду вогнеборців площа пожежі склала 150 кв. м. Силами рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини № 12 м. Сторожинця та місцевих пожежних команд смт Красноїльськ і с. Чудей пожежу було ліквідовано та врятовано від вогню житловий будинок, розташований поруч. У результаті пожежі було знищено господарську будівлю.
Ввечері 9 квітня сталася пожежа у житловому будинку у с. Великий Кучурів Сторожинецького району. Як з’ясувалося, господарі розпалили у будинку піч, щоб зігрітися. За декілька хвилин після цього люди відчули запах диму і помітили, що горить дерев’яне перекриття будівлі. Власники вийшли з будинку в безпечне місце та викликали рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців з міст Сторожинець та Чернівці, а також місцеву пожежну охорону с. Великий Кучурів. Рятувальники ліквідували пожежу, запобігши подальшому розповсюдженню полум’я, та врятувавши, таким чином, житловий будинок і поруч розташовану господарську будівлю. Вогнем знищено частково перекриття та домашнє майно. Ймовірна причина пожежі – несправність димаря опалювальної печі.
Окрім цього, протягом вихідних пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на ліквідації пожеж, що сталися у Путильському, Новоселицькому, Сторожинецькому районах та місті Чернівці, під час яких було врятовано 5 будівель.