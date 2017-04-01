У бюджеті Чернівців – більше 25 мільйонів роздрібного акцизу

Упродовж першого кварталу цього року надходження від роздрібної торгівлі підакцизними товарами збагатили бюджетний кошик Чернівців на 25,2 млн. грн.
Нагадаємо, що з початку цього року чернівецькі водії більше не сплачують у вартості пального акцизний податок із роздрібної реалізації підакцизних товарів у розмірі 5%. Натомість, з метою компенсації бюджетам коштів від скасованого збору, відбулось збільшення ставок „звичайного” акцизного податку на паливо.
Крім того, з 1 січня 2017 року подання звітності за формами №№1-РА та 1-РТ скасовано (Закон №1791-VIII). Також до підприємців не застосовуватимуться штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання з недостовірними відомостями звітів за формами №№1-РА та 1-РТ з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.
Чернівецька ОДПІ нагадує: роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, тільки за наявності у них ліцензій.