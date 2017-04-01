Мер Чернівців прозвітує перед громадою міста

Публічний звіт міського голови Олексія Каспрука перед територіальною громадою відбудеться 28 квітня у дворику Ратуші.
Мова йтиме про виконання передвиборчої програми, концептуальні засади розвитку міста, проблемні питання, які турбують чернівчан.
Захід є відкритим, транслюватиметься он-лайн.
Із тезами звіту з 17 квітня можна ознайомитися на офіційному веб-порталі міської ради, отримати друковані примірники у відділі інформації міської ради ( Центральна площа,1, каб. 106).
З метою ефективного діалогу міський голова Олексій Каспрук закликає чернівчан до 28 квітня надсилати запитання і пропозиції на електронну пошту: a.kaspruk@gmail.com або на офіційний сайт міської ради за посиланням http://zvernennya.chernivtsy.eu/zvernennya?to=41 чи реєструвати у Громадській приймальні міської ради (Центральна площа,1, каб.111,112).
Жодне запитання не залишиться без відповіді, усі пропозиції будуть враховані.
Публічний звіт міського голови Олексія Каспрука відбудеться 28 квітня о 19.00 в дворику Ратуші.
Аналізуємо, робимо висновки, пропонуємо, змінюємо Чернівці разом!