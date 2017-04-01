Василь Максимюк:"Дещо про нашу ефективність"

Біда міської ради, міського голови та виконавчих органів, на мою думку, полягає в відсутності системного й послідовного бачення розвитку міста. У нас немає реального й об’єктивного стратегічного планування, ми не знаємо де опинимося через декілька найближчих років. Ми не виробили послідовність своїх дій: що зробити в першу чергу, що потім. Нам важко визначити першочергові завдання, ми не завжди розуміємо, що можна відкласти на майбутнє, а що дійсно вимагає негайного вирішення. Звідси помилки, комунальна драма вулиці Богдана Хмельницького, кінотеатру Миколайчука тощо.
Тут і витоки корупції, бо відсутня система роботи, а відтак контроль.
Ми розпорошуємо кошти, політизуємо все підряд, що можна і що ні.
Пропоную просту схему роботи. Щорічне окреслення найважливішого, за будь-яку ціну виконання наміченого. Це абсолютно зрозуміле будь-кому, просте планування, яке до того ж, легко контролюється всією громадою. Йому ми повинні підпорядкувати всю нашу фінансову спроможність, бюджет міста з врахуванням всіх надходжень та ймовірних інвестицій.
У 2017 році ми виділяємо всі кошти із залишку 2016 року, а це більше 200 млн грн, на дороги. Оперативно визначаємо на яких з них не плануються роботи по заміні мереж водоканалом, тепломережею та іншими службами, щоб потім після ремонту їх не розкопувати. Оголошуємо 2017 роком доріг в Чернівцях.
У 2018 році вирішуємо проблему придбання транспорту. Оголошуємо роком транспорту. Закуповуємо нові комунальні тролейбуси та автобуси.
2019 рік оголошуємо роком Освіти та Медицини. будуємо одну нову школу, один дитячий садочок і максимально допомагаємо існуючим навчальним закладам покращити матеріально-технічну базу. Ремонтуємо лікарні та закуповуємо необхідне обладнання.
У 2020 році приймаємо пропозицію громадськості міста і в результаті широкого громадського обговорення вирішуємо якусь задачу, що буде схвалена містянами.
Усвідомлюю, що є завдання, які треба фінансувати обов'язково щороку: житло для учасників АТО, кошти на це зарезервовані в 2016 та 2017 роках, ряд перехідних об'єктів. Але зауважу, що розмова йде про залишки коштів попереднього року. В 2017 році план надходжень до бюджету вже перевиконується і за моїми попередніми розрахунками бюджет розвитку буде складати більше 400 млн. гривень. Про них також будемо говорити та переглядати розподіл бюджету 2017 року.
Ми поки що не можемо вирішити всі без винятку проблеми міста, яких чимало. То ж пропоную їх вирішувати по одній.
І тоді по завершенню нашої каденції буде з чим звітувати перед громадою. Якщо все залишити як є, то нічого не зробимо. Василь Максимюк,
депутат міської ради,
керівник фракції БПП “Солідарність”