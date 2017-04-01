Міністр екології і буковинське сміття

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17:21
07 квітня

Заробляєте репетиторством – подайте декларацію

16:06
07 квітня

Німецькі студенти цікавилися працевлаштуванням соціально-вразливих верст населення

15:23
07 квітня

Неповнолітня буковинка викрала автомобіль

15:17
07 квітня

На Буковині правоохоронці ліквідували групу наркоторговців

14:46
07 квітня

Активісти Кіцманя погрожують розправою жінці-лісничому

13:37
07 квітня

Громадяни надсилають звернення до Чернівецької прокуратури щодо захисту своїх інтересів

12:11
07 квітня

Мультфільм чернівецької дизайнерки на Київському міжнародному фестивалі короткометражних фільмів

11:39
07 квітня

ГРОМАДИ ВИЖНИЧЧИНИ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З ПРООН

11:37
07 квітня

Буковинці активно здають нелегальну зброю

11:30
07 квітня

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФОТОВИСТАВКИ «ШИРОКИНСЬКА ОПЕРАЦІЯ В ОБЛИЧЧЯХ» У ЧЕРНІВЦЯХ (ФОТО)

11:25
07 квітня

Фрагмент бивня мамонта виявили митники ПП "Порубне"

11:21
07 квітня

Щоб незаконно перевезти саджанці з Молдови чоловік запропонував гроші

15:51
06 квітня

У Чернівцях запрацював міський інсультний центр

15:17
06 квітня

У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт, присвячений Дню матері

15:05
06 квітня

Останній місяць кампанії декларуванні доходів!

14:46
06 квітня

Чисте серце – чисте місто Чернівці

14:37
06 квітня

Буковинці можуть опанувати нову професію у центрі зайнятості

14:32
06 квітня

Парковки принесли бюджету Чернівців 302,8 тис. грн.

14:25
06 квітня

Хто може отримати податкову «автознижку»?

12:22
06 квітня

У Чернівцях стартує освітній проект #Сортую

11:32
06 квітня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії 3,5 млн. грн.

11:30
06 квітня

За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 2,4 млн. грн.

11:27
06 квітня

Актуально: документи для податкової знижки

11:25
06 квітня

Порядок переміщення товарів у зону та з зони проведення АТО

11:18
06 квітня

Споживачі тепла без лічильників платитимуть по-новому

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
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Що, Де, Коли
7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня о 14:30
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
8 квітня об 11.00
8 квітня об 11.00
8 квітня
8 квітня
10 квітня о 13.00
у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова) відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері..
11 квітня о 11.00
вул. 28 червня, буд. 62 (2 поверх) відбудеться прес-конференція Громадської спілки "Рекламісти та рекламодавці Буковини" з питань демонтажів конструкцій зовнішньої реклами.
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
12 квітня о 16.00
В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.

18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Міністр екології і буковинське сміття

Сьогодні, 17:39 / Коментарів: 0
Міністр екології і буковинське сміттяУ Чернівецькій області побував міністр екології Остап Семерак. Він мав зустріч у ЧНУ, гімназії №", провів нараду в ОДА.

На брифінгу для журналістів відповів на ряд запитань, які ставили йому не тільки працівники медіа, а й громадські активісти. Йшлося про вирубку лісів, вибірку гравію з русел річок, навіть під час нересту.

Чимало уваги міністр приділив сміттю та сміттєзвалишам в Україні. Адже останнім часом сміття стає категорією політичною.
Наприклад у Львові сміття уже хоронить партію "Самопоміч". І порятунку від цього нема.

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