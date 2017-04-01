Заробляєте репетиторством – подайте декларацію

Чернівецька ОДПІ нагадує, що отриманий дохід від репетиторських послуг підлягає декларуванню. До таких послуг відноситься: підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових, дипломних робіт тощо.
Як визначено положеннями Податкового кодексу, платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити з таких доходів податок та військовий збір.
Тобто, громадяни, які отримували у минулому 2016 році доходи не від податкових агентів, зокрема, від надання послуг репетиторства іншим громадянам, зобов’язані до 1 травня року (у 2017-му до 3 травня), що настає за звітним, надати податкову декларацію в якій відобразити суму отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного року податку та податкового зобов'язання. Сума податкового зобов'язання з податку на доходи та військового збору, зазначена в податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.