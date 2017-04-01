Неповнолітня буковинка викрала автомобіль

На чужій автівці дівчина потрапила в ДТП, після чого покинула транспортний засіб. Хотинські поліцейські оперативно встановили особу правопорушниці.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Повідомлення про угон автомобіля у селі Бочківці Хотинського району надійшло до поліції вночі 6 квітня. 30-річний місцевий житель повідомив, що близько години тому невідома особа незаконно заволоділа його автомобілем «ВАЗ-2106», який був припаркований на одній із вулиць села. Заявник також вказав, що вже знайшов своє авто у селі Клішківці. Однак транспортний засіб має ознаки ДТП.
В ході оперативно-розшукових заходів по гарячим слідам працівники Хотинського відділення поліції встановили, що до угону автомобіля причетна 15-річна жителька Клішківців. Незважаючи на юний вік, дівчина й раніше притягалася до відповідальності за скоєні правопорушення.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.