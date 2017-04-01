На Буковині правоохоронці ліквідували групу наркоторговців

Працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області спільно з Управлінням карного розшуку, спецпідрозділом «КОРД» і Новоселицьким відділенням поліції проведено спецоперацію по ліквідації злочинної групи, яка займалася незаконним виготовленням і розповсюдженням наркотичних засобів на території Новоселицького району.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
6 квітня поліцейські задокументували факт виготовлення та збуту амфетаміну і затримали зловмисника, котрий намагався реалізувати вказану психотропну речовину.
Ним виявився 30-річний житель міста Новоселиця. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.
На даний час триває слідство, поліцейські перевіряють інших осіб на причетність до вчинення даного злочину. Правоохоронцями проведено 12 санкціонованих обшуків, у ході яких виявлено й вилучено близько 2 кілограмів канабісу, 100 грамів амфетаміну, приладдя для виготовлення і вживання наркотичних засобів, а також кілька одиниць нарізної та саморобної зброї. Вилучене направлено на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307, статтями 309 і 263 Кримінального кодексу України. Стосовно затриманого вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.