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Активісти Кіцманя погрожують розправою жінці-лісничому

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Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
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7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня о 14:30
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
8 квітня об 11.00
8 квітня об 11.00
8 квітня
8 квітня
10 квітня о 13.00
у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова) відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері..
11 квітня о 11.00
вул. 28 червня, буд. 62 (2 поверх) відбудеться прес-конференція Громадської спілки "Рекламісти та рекламодавці Буковини" з питань демонтажів конструкцій зовнішньої реклами.
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
12 квітня о 16.00
В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.

18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Активісти Кіцманя погрожують розправою жінці-лісничому

Сьогодні, 14:46 / Коментарів: 0
Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства, директорський корпус державних лісогосподарських підприємств, трудові колективи лісогосподарської галузі Буковини заявляють про неприпустимість при вирішені суспільно важливих питань та конфліктних ситуацій вдаватися до погроз будь-якого характеру, тим більше до погроз фізичної розправи та знищення приватного майна, як це неодноразово дозволяли собі окремі громадські активісти м. Кіцмань стосовно лісничого Кіцманського лісництва Р.К. Нагірняк.

Вчора, 6 квітня 2017 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено заяву Розалії Казимирівни Нагірняк, лісничого Кіцманського лісництва, що входить в структуру ДП «Чернівецький лісгосп».

«Доводжу до Вашого відома, – йдеться у заяві на ім’я Віталія Віссаріоновича Гроссу, начальника Кіцманського відділу поліції у Чернівецькій області, – що Кошман Дмитро, один з громадських активістів Кіцманя, у присутності інших активістів погрожував спалить мені хату, якщо я не припиню здійснювати рубку у кіцмансько-суховерхівському лісовому масиві, що знаходиться на території нашого лісництва. Повідомляю, що рубка освітлення дороги загального користування, проти якої виступають місцеві громадські активісти, здійснювалася на законних підставах за матеріалами лісовпорядкування та за наявності лісорубного квитка. Рубка припинена ще тиждень тому до з’ясування правоохоронними органами усіх обставин конфліктної ситуації».

У зв’язку з інцидентом заявляємо, що громадські активісти, які дозволили собі погрожувати жінці, виходять не тільки за рамки закону, але й за рамки людської гідності та моралі.

Сподіваємося, що поруч з об’єктивним розслідуванням співробітниками Кіцманського відділу поліції фактів, викладених у заяві нашої колеги Р.К. Нагірняк, громадські організації Кіцманщини та Буковини дадуть належну оцінку неприпустимим діям окремих громадських активістів і не допустять такі дії у майбутньому.

«Розалія Казимирівна працює у лісовому господарстві краю без малого сорок років і є одним з найкращих в країні фахівців і керівників структурних підрозділів галузі, - наголошує директор ДП «Чернівецький лісгосп» Олександр Тимофєєв. – Лісничий Кіцманського лісництва неодноразово нагороджувалася відзнаками Держлісагентства України, грамотами Чернівецької облдержадміністрації, а також Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за бездоганну роботу та вагомий внесок у відтворення, збереження та охорону лісів Буковини. Трудовий колектив нашого лісгоспу, в якому Розалія Казимирівна користується великою повагою, подав її кандидатуру на присвоєння звання Заслуженого працівника лісової галузі України».

«Наше підприємство відкрите для громадськості. Ми готові аргументувати кожний крок своєї виробничої діяльності і вести конструктивний, наголошую, конструктивний діалог щодо ефективного природокористування в рамках чинного законодавства. Закликаю громадських активістів не тільки м. Кіцмань усі питання, що виникають, вирішувати винятково цивілізованим шляхом, як належить європейській країні, особливо у ці передсвяткові дні Світлого Ведикодня», – додав директор ДП «Чернівецький лісгосп» Олександр Тимофєєв.

Прес-служба Чернівецького ОУЛМГ
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