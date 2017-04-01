Активісти Кіцманя погрожують розправою жінці-лісничому

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства, директорський корпус державних лісогосподарських підприємств, трудові колективи лісогосподарської галузі Буковини заявляють про неприпустимість при вирішені суспільно важливих питань та конфліктних ситуацій вдаватися до погроз будь-якого характеру, тим більше до погроз фізичної розправи та знищення приватного майна, як це неодноразово дозволяли собі окремі громадські активісти м. Кіцмань стосовно лісничого Кіцманського лісництва Р.К. Нагірняк.



Вчора, 6 квітня 2017 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено заяву Розалії Казимирівни Нагірняк, лісничого Кіцманського лісництва, що входить в структуру ДП «Чернівецький лісгосп».



«Доводжу до Вашого відома, – йдеться у заяві на ім’я Віталія Віссаріоновича Гроссу, начальника Кіцманського відділу поліції у Чернівецькій області, – що Кошман Дмитро, один з громадських активістів Кіцманя, у присутності інших активістів погрожував спалить мені хату, якщо я не припиню здійснювати рубку у кіцмансько-суховерхівському лісовому масиві, що знаходиться на території нашого лісництва. Повідомляю, що рубка освітлення дороги загального користування, проти якої виступають місцеві громадські активісти, здійснювалася на законних підставах за матеріалами лісовпорядкування та за наявності лісорубного квитка. Рубка припинена ще тиждень тому до з’ясування правоохоронними органами усіх обставин конфліктної ситуації».



У зв’язку з інцидентом заявляємо, що громадські активісти, які дозволили собі погрожувати жінці, виходять не тільки за рамки закону, але й за рамки людської гідності та моралі.



Сподіваємося, що поруч з об’єктивним розслідуванням співробітниками Кіцманського відділу поліції фактів, викладених у заяві нашої колеги Р.К. Нагірняк, громадські організації Кіцманщини та Буковини дадуть належну оцінку неприпустимим діям окремих громадських активістів і не допустять такі дії у майбутньому.



«Розалія Казимирівна працює у лісовому господарстві краю без малого сорок років і є одним з найкращих в країні фахівців і керівників структурних підрозділів галузі, - наголошує директор ДП «Чернівецький лісгосп» Олександр Тимофєєв. – Лісничий Кіцманського лісництва неодноразово нагороджувалася відзнаками Держлісагентства України, грамотами Чернівецької облдержадміністрації, а також Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за бездоганну роботу та вагомий внесок у відтворення, збереження та охорону лісів Буковини. Трудовий колектив нашого лісгоспу, в якому Розалія Казимирівна користується великою повагою, подав її кандидатуру на присвоєння звання Заслуженого працівника лісової галузі України».



«Наше підприємство відкрите для громадськості. Ми готові аргументувати кожний крок своєї виробничої діяльності і вести конструктивний, наголошую, конструктивний діалог щодо ефективного природокористування в рамках чинного законодавства. Закликаю громадських активістів не тільки м. Кіцмань усі питання, що виникають, вирішувати винятково цивілізованим шляхом, як належить європейській країні, особливо у ці передсвяткові дні Світлого Ведикодня», – додав директор ДП «Чернівецький лісгосп» Олександр Тимофєєв.



Прес-служба Чернівецького ОУЛМГ