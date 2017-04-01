Громадяни надсилають звернення до Чернівецької прокуратури щодо захисту своїх інтересів

З прийняттям Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014, органи прокуратури позбавлені можливості проводити перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, у тому числі доручати проведення перевірок органам державного нагляду та контролю тощо.



Крім того, з 30.09.2016 з набранням чинності статті 131-1 Конституції України, органи прокуратури не мають можливості здійснювати представництво інтересів громадян в суді.



Однак, громадяни продовжують направляти до органів прокуратури звернення щодо захисту своїх інтересів та поновлення порушених прав, вирішення яких уже не входить до повноважень прокуратури.



Так, за відсутності передбачених законом повноважень щодо розгляду певного кола питань, порушених у заявах, з 1691 звернення, що надійшло до органів прокуратури області упродовж першого кварталу 2017 року, 480 або кожне четверте, скеровано за належністю відповідному органу чи посадовій особі.



З початку року вирішено 722 звернення, з яких 15 - від народних депутатів України.



Із загальної кількості вирішених 52,9% становлять скарги з питань досудового розслідування, 1,3% з питань участі у кримінальному провадженні, 1,6 % - представництва інтересів громадян і держави в суді. Задоволено 23 звернення.



Значна увага прокурорами приділяється питанням особистого прийому громадян. Так, на особистому прийомі прийнято 182 громадян



Хотілося б вкотре наголосити, що з первинними заявами необхідно звертатись до місцевих (територіальних) прокуратур, а у разі незгоди з прийнятими ними рішеннями, оскаржувати до прокуратури вищого рівня, адже часто громадяни вперше із заявами звертаються до Генеральної прокуратури України, яка в свою чергу для розгляду скеровує ці заяви до регіональної прокуратури.

Про це повідомляє рес-служба прокуратури Чернівецької області.

Звертаємо увагу на оформлення звернень, відповідно до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян», а саме у зверненні має бути зазначено: прізвище, місце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, письмове підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.



Також можна залишити звернення у скриньці, надіслати поштою. Не розглядаються звернення надіслані факсимільним зв'язком. Звернення може бути усним або письмовим, подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).



Крім того, у органах прокуратури запроваджено можливість подання громадянами усних звернень за допомогою засобів телефонного зв’язку, тобто через телефони «гарячі лінії» та надіслання звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронні звернення).



Усні звернення приймаються за телефоном «гарячої лінії» - (0372) 51-99-32.

Електронні звернення до прокуратури Чернівецької області надсилати на електронну пошту zvern@chrn.gp.gov.ua

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Звернення оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику.

