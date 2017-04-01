Мультфільм чернівецької дизайнерки на Київському міжнародному фестивалі короткометражних фільмів

Мультфільм "Plach Vovche" дизайнерки чернівецької формації DZESTRA Маркош Крижак пройшов у конкурсну програму Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів (KISFF).
Фестиваль відбуватиметься 19-23 квітня у Києві.
Маркош Крижак — дизайнерка, координаторка проекту Behance Portfolio Reviews Chernivtsi. Працює у сфері графічного дизайну, студентка Української Академії Друкарства.
Синопсис мультфільму
Інколи достатньо навіть випадкової зустрічі, щоб зрушити найглибші струни душі. Навіть короткого погляду може бути достатньо, щоб зрозуміти, що світ навколо більше ніколи не буде таким, як раніше. І те, що, здавалось, було лише швидкою грою, лише бігом пліч-о-пліч, миттєво проростає всередині і, відриваючись, залишає глибокі шрами. Мультфільм про самотність, про людей, про вовків.