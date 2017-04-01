Вперше у Чернівцях арт-Фестиваль Faber (програма)

Арт-федерація Faber - це Всеукраїнський проект, що починається з Чернівців. 8-9 квітня - це два дні поєднання різних видів мистецтва та дозвілля, від художньо-музичних мотивів до стенд-апу, від культурних лекторіїв до круглого столу для активістів різних сфер і міст. Фестиваль покликаний розширити види культурного дозвілля в місті та залучити до його життя, нові категорії митців.
Це сприятиме покращенню локального туризму і активізує життя міста.
Фестиваль відбувається в Чернівцях вперше, однак в залежності від результату, може проводитись кожного року. Із залученням все більш різноманітного спрямування людей, як скульпторів, науковців, архітекторів. Чернівці, не зважаючи на помірну активність, живуть мистецтвами обмеженими текстовою формою і ми, прагнемо це змінити.Створити платформу для активістів різних сфер і включити місто в культурний контекст країни. Проекти представлені в фестивалі будуть відбуватись і надалі, не тільки в Чернівцях.
Програма фестивалю