ГРОМАДИ ВИЖНИЧЧИНИ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З ПРООН

Як повідомлялося раніше, в результаті відбору до спільного проекту Австрійської Агенції Розвитку та Програми Розвитку ООН «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей», з поміж поданих від Вижницького району 7 заявок для участі у компоненті проекту «Просування всеохоплюючого принципу місцевого розвитку орієнтованого на громаду» відібрано – Вижницьку об’єднану територіальну громаду та Берегометську селищну раду.
Представники Проекту побували у відібраних громадах, де оглянули і затвердили запропоновані ними об’єкти. Так, від Вижницької ОТГ відібрано Іспаський навчально-виховного комлекс, а від Берегометської селищної ради – Берегометський дитячий навчальний заклад «Росинка».
Про це повідомляє прес-служба ОДА.
6 квітня, Вижницький район офіційно підтвердив свою участь у реалізації спільного Проекту Австрійської Агенції Розвитку та Програми розвитку ООН «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей», підписавши угоди про співпрацю.
Так, в селищі Берегомет відбувся вступний семінар для депутатського корпусу Берегометської селищної ради та представників громадськості, який провела координатор Проекту у Чернівецькій області Наталія Белюкіна. Вона розповіла про основні підходи та принципи партнерства у процесі впровадження проекту та основи методології мобілізації громад, роз’яснила принцип фінансування проекту, згідно з яким 50% вартості робіт фінансує Австрійська Агенція Розвитку та Програми Розвитку ООН (але ця сума не має перевищувати 6400 євро), 45% - місцевий бюджет, а 5% - внесок громади. Після цього Берегометська громада одноголосно проголосувала за участь у проекті та прийняли рішення доручити реалізацію проекту ГО «Дієва громада», включивши до її складу представників батьківського комітету садочка та її директора. У дитячому навчальному закладі передбачається провести заходи з енергозбереження, зокрема, здійснити заміну вікон, системи опалення, встановити сонячні колектори.
По закінченню зборів, голова Вижницької райдержадміністрації Руслан Сенчук, заступник голови Вижницької районної ради Сергій Вірста підписали тристоронню угоду, і окремо, голова Берегометської селищної ради Сергій Боднарюк – двосторонню угоду про співпрацю з ПРООН в реалізації спільного Проекту Австрійської Агенції Розвитку та Програми розвитку ООН «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».
Аналогічний захід відбувся і у Вижницькій міській об’єднаній територіальній громаді, де головою ОТГ Олексієм Чепілем було підписано двосторонню угоду про співпрацю та доручено реалізацію проекту ГО «Іспасчани».
--