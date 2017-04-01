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Заробляєте репетиторством – подайте декларацію

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07 квітня

Неповнолітня буковинка викрала автомобіль

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07 квітня

На Буковині правоохоронці ліквідували групу наркоторговців

14:46
07 квітня

Активісти Кіцманя погрожують розправою жінці-лісничому

13:37
07 квітня

Громадяни надсилають звернення до Чернівецької прокуратури щодо захисту своїх інтересів

12:11
07 квітня

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11:39
07 квітня

ГРОМАДИ ВИЖНИЧЧИНИ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З ПРООН

11:37
07 квітня

Буковинці активно здають нелегальну зброю

11:30
07 квітня

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФОТОВИСТАВКИ «ШИРОКИНСЬКА ОПЕРАЦІЯ В ОБЛИЧЧЯХ» У ЧЕРНІВЦЯХ (ФОТО)

11:25
07 квітня

Фрагмент бивня мамонта виявили митники ПП "Порубне"

11:21
07 квітня

Щоб незаконно перевезти саджанці з Молдови чоловік запропонував гроші

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06 квітня

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15:17
06 квітня

У Чернівцях відбудеться Всеукраїнський конкурс учнівських творчих робіт, присвячений Дню матері

15:05
06 квітня

Останній місяць кампанії декларуванні доходів!

14:46
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Чисте серце – чисте місто Чернівці

14:37
06 квітня

Буковинці можуть опанувати нову професію у центрі зайнятості

14:32
06 квітня

Парковки принесли бюджету Чернівців 302,8 тис. грн.

14:25
06 квітня

Хто може отримати податкову «автознижку»?

12:22
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11:32
06 квітня

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11:30
06 квітня

За використання природних ресурсів чернівецький бізнес сплатив 2,4 млн. грн.

11:27
06 квітня

Актуально: документи для податкової знижки

11:25
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11:18
06 квітня

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Колонка автора

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушення Недовідповіді на запити в Чернівцях — невігластво чи свідоме порушенняВиявляється, отримати відповідь на запит щодо доступу до публічної інформації — це не значить отримати правдиві дані, які можна брати за чисту монету і використовувати у своїх матеріалах. На жаль, чиновники нехтують (свідомо чи несвідомо) своїм обов'язком надавати достовірну інформацію. В цьому довелось переконатись особисто. Отож, Чернівецька міська рада. Черговий запит на інформацію про видані рішенням виконкому ордерів на житло в Чернівцях.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВ ТИСНУТЬ З УСІХ БОКІВУчасники напівмертвого Мінського процесу вирішили проголосити чергове перемир'я з першого квітня. Натомість Росія тільки підсилила на Донбасі обстріли, внаслідок яких гинуть українські громадяни. В Європі її дії вже навіть звичної "стурбованості" не викликають. Схоже, Захід цілковито занурився у власні проблеми і втрачає надію на мирне завершення російсько-української війни. А Москва користається цим і підсилює тиск на Україну з усіх боків.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

«Шатун-урс» прагне повернутися на Буковину «Шатун-урс» прагне повернутися на БуковинуОперацію «Шатун-урс», що була запланована на 20 березня у Чернівцях, силами активістів вдалося зірвати. Нагадаємо, федераліст-політолог-журналіст Олег Хавич зробив спробу організувати про вокативну структуру нібито для захисту національних меншин на Буковині.
Як з`ясувалося згодом, нацменшини про цю послугу його не просили. Далі було більше - Олег Хавич фігурує у списках помічника Путіна Суркова. Там значиться, що його проплачували.
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7 квітня о 12.00
у залі Чернівецької обласної філармонії відбудеться заключний концерт і виставка робіт переможців обласного туру Всеукраїнської мистецької програми «Нові імена» - 2017.
7 квітня о 14:30
в приміщенні облдержадміністрації відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

Під час робочого візиту Остап Семерак
8 квітня об 11.00
8 квітня об 11.00
8 квітня
8 квітня
10 квітня о 13.00
у конференц-залі Народного Дому (за адресою м. Чернівці, вул. Якоба Петровича, 2 (колишня вул. Ломоносова) відбудеться презентація Всеукраїнського конкурсу учнівських творів (статей, есе, нарисів) на тему: «Мама Героя», присвяченого Дню матері..
11 квітня о 11.00
вул. 28 червня, буд. 62 (2 поверх) відбудеться прес-конференція Громадської спілки "Рекламісти та рекламодавці Буковини" з питань демонтажів конструкцій зовнішньої реклами.
11 квітня о 14:00
У конференц-залі бізнес-центру “Інтерсіті” (вул. Шевченка, 28) відбудеться публічна дискусія «#ВиборчаРеформаChallenge». Захід організовує Громадянська мережа ОПОРА спільно з Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).
12 квітня о 10.00
на Соборній площі відбудеться акція «Чисте серце – чисте місто Чернівці».
12 квітня о 16.00
В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка, що на вулиці Кобилянської, 47 відбудеться День Японії присвячений Року Японії в Україні.

18 квітня о 13.00
18 квітня о 13.00
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Буковинці активно здають нелегальну зброю

Сьогодні, 11:37 / Коментарів: 0
У поліції нагадують: добровільна здача зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів дозволяє уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності. Упродовж перших 5 днів місячника добровільної здачі зброї цією можливістю скористалися 16 жителів області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Станом на 6 квітня до відділень та відділів поліції Чернівецької області громадяни здали 42 одиниці зброї та 19 одиниць спецзасобів. Серед зданого – 22 одиниці мисливської гладкоствольної і 5 – мисливської нарізної зброї. Крім цього, до поліції здано 12 одиниць холодної та 2 – саморобної зброї. Також громадяни здали 8 газових пістолетів і 11 пристроїв травматичної дії.


Від початку місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів до поліції також здано добровільно 232 штуки боєприпасів до зброї різних калібрів, 4 снаряди та 1 міну часів Другої світової війни.


Загалом, завдяки добровільній здачі зброї та боєприпасів, 16 буковинців не було притягнуто до кримінальної відповідальності. Громадяни, котрі незаконно володіють зброєю, до 30 квітня можуть здати її до поліції та уникнути відповідальності.



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