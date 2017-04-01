Буковинці активно здають нелегальну зброю

У поліції нагадують: добровільна здача зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів і спеціальних засобів дозволяє уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності. Упродовж перших 5 днів місячника добровільної здачі зброї цією можливістю скористалися 16 жителів області.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Станом на 6 квітня до відділень та відділів поліції Чернівецької області громадяни здали 42 одиниці зброї та 19 одиниць спецзасобів. Серед зданого – 22 одиниці мисливської гладкоствольної і 5 – мисливської нарізної зброї. Крім цього, до поліції здано 12 одиниць холодної та 2 – саморобної зброї. Також громадяни здали 8 газових пістолетів і 11 пристроїв травматичної дії.
Від початку місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів до поліції також здано добровільно 232 штуки боєприпасів до зброї різних калібрів, 4 снаряди та 1 міну часів Другої світової війни.
Загалом, завдяки добровільній здачі зброї та боєприпасів, 16 буковинців не було притягнуто до кримінальної відповідальності. Громадяни, котрі незаконно володіють зброєю, до 30 квітня можуть здати її до поліції та уникнути відповідальності.