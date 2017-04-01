Щоб незаконно перевезти саджанці з Молдови чоловік запропонував гроші

Вчора увечері в пункті пропуску «Росошани», що на українсько-молдовському кордоні, було затримано мешканця Хмельниччини, який запропонував прикордонникам хабар.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Зокрема, 56-річний «горе-бізнесмен» намагався незаконно завезти на територію України 140 саджанців плодових дерев, заховавши останні у своєму міктроавтобусі. Проте, співробітники пункту пропуску виявили прихований товар і на чоловіка було складено протокол про порушення митних правил. Замість сплати відповідного штрафу, водій вирішив «залагодити» справу, запропонувавши прикордонникам неправомірну вигоду в українській та іноземній валюті.
Від грошей прикордонник відмовився, зафіксувавши спробу дачі хабара у встановленому порядку. В подальшому, на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. Окрім адміністративної відповідальності за порушення митних правил, чоловіку загрожуватиме і кримінальна відповідальність за спробу дачі неправомірної вигоди.